Navire-Hôpital « Arche de paix » : près de 7 000 consultations et traitements gratuits réalisés

Du 26 septembre au 03 octobre 2024 séjournait en eaux Gabonaises, notamment dans la zone portuaire dans la commune d’Owendo, la plateforme maritime médicale dépêchée par la marine Chinoise qu’est « l’Arche de paix ». Un escale qui intervient dans le cadre de sa mission « Harmonie 2024 » au cours de laquelle les médecins spécialistes chinois ont pris en charge ( soit des consultations et des traitements gratuits ) au total 6934 compatriotes gabonais. Un bilan satisfaisant fruit d’un partenariat entre le Gabon et la Chine.

La caravane médicale organisée par le navire-hôpital dénommée « Arche de paix » a pris fin ce 03 octobre 2024. Au terme de son séjour au Gabon, qui est le 8ème escale marqué par le navire hôpital dans le cadre de la mission « Harmonie 2024 », selon les données compilées et rendues public, il en ressort que 6934 compatriotes ont bénéficié des consultations dans des spécialités telles que l’ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, la chirurgie, l’orthopédie, l’endocrinologie, la médecine traditionnelle chinoise pour ne citer ceux là. Outre les consultations, le grand public Gabonais a bénéficié également de traitements gratuits à bord du navire hôpital, de la part des professionnels de la santé chinoise.

Un bilan satisfaisant après le séjour du Navire-hôpital

Au nombre des prises en charge plus en détails le bilan fait état de 171 opérations chirurgicales dont certaines ont été réalisées avec le robot, « l’une des technologies les plus avancées », ainsi qu’une naissance qui a été enregistré à bord du navire hôpital le 1er octobre coïncidant avec la fête nationale de la Chine. Dans le cadre du renforcement des capacités des armées gabonaises, la Marine Chinoise a effectué une manœuvre conjointe de sauvetage en mer avec la Marine Gabonaise. Pis marquer leur attachement au respect de leur responsabilité sociale et au bien-être de la population locale, certaines entreprises chinoises ont partagé gratuitement de l’eau aux patients.

Par ailleurs 48 bénévoles bilingues dont 36 chinois et 12 gabonais se sont mobilisés pour apporter également leur soutien pour le bon déroulement de cette caravane médicale. Nul doute que les relations d’amitié entre le Gabon et la Chine vieille de 50 ans sont véritablement solides. Comme l’avait rappelé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Herman Immongault lors de l’arrivée du navire-hôpital le 26 septembre dernier « la Chine ne peut pas penser à sa projection internationale sans le Gabon, sans l’Afrique et il en est de même pour l’Afrique ».