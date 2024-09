Gabon : le navire hôpital accoste au Port d’Owendo

Ecouter l'article

Après la phase d’enregistrement, les eaux gabonaises ont accueilli ce jeudi 26 septembre 2024, le navire-hôpital dénommé « Arche de la paix » expédié par la marine Chinoise et ce, dans le cadre de la mission « Harmonie 2024 ». À l’occasion une caravane médicale ouverte à la population gabonaise vivant à Libreville est offerte avec consultations dans diverses spécialités de la médecine.

C’est en présence du ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Hermann Immongault, du ministre gabonais en charge de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, le Dr. André Jacques Augand, des autorités de la marine Chinoise et de la communauté chinoise résidant au Gabon que « l’Arche de paix » destiné à offrir des services médicaux au Gabon a accosté au Port d’Owendo ce jeudi 26 septembre 2024. Une plateforme maritime de garantie médicale d’urgence parfaitement équipée et composée d’un personnel médical qualifié et compétent qui mettra à profit son expertise pour le bien-être des gabonais.

L’Arche de paix à Libreville du 26 au 03 octobre 2024

Afin de mener à bien cette mission, la Chine qui entretient d’excellentes relations avec le Gabon a mis à disposition ses meilleurs médecins afin de soigner tous les malades qui monteront à bord. Preuve de l’amitié profonde qui unit les deux nations et qu’a tenu à saluer le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hermann Immongault. « Ce que l’Arche de la paix propose ici nous satisfait énormément. Cette opération dénommée Harmonie, fait écho au concept armée-nation qui est un concept éminemment important pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema » a déclaré le premier flic du Gabon, Herman Immongault qui n’a pas manqué de remercier la nation chinoise tout en rappelant que « la Chine ne peut pas penser à sa projection internationale sans le Gabon, sans l’Afrique et il en est de même pour l’Afrique ».

Pour sa part, le Vice-amiral, Ying Hongbo a tenu a rappelé l’enjeu crucial que représente la présence de l’Arche de la paix qui a bien des égards est un symbole inébranlable pour la préservation de la paix mondiale. « Tout comme 7 ans en arrière, aujourd’hui nous sommes ici pour apporter la paix, et pour la santé du grand public gabonais. Et surtout pour le renforcement de l’amitié entre nos deux armées et entre nos deux pays. Nous souhaitons à travers notre travail assidu apporter plus de bonheur aux Gabonais et leur faire connaître la Chine plus profondément » a t-il déclaré. Aussi, le Vice-amiral a rassuré les autorités gabonaises à faire de leur mieux pour offrir de bons services médicaux sur la plate forme maritime.

Rappelons que le navire-hôpital « Arche de la paix » avait déjà séjourné au Gabon en 2017, dans le cadre d’une première visite officielle. C’est une plate-forme maritime médicale conçue et construite indépendamment par la Chine. Avec un déplacement à pleine charge de plus de 10 000 tonnes, le navire dispose de salles d’opération, de bureaux personnel médical, des centaines de lits pour les patients et dispose des équipements de dernières générations. Outre les consultations qui se feront sur le navire, des détachements médicaux sont prévus dans certaines structures sanitaires militaires et civiles. Et ce pour offrir des consultations et des traitements, les Gabonais sont donc attendus massivement.