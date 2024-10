Navire hôpital chinois : près de 4 000 consultations médicales effectuées depuis le lancement de la caravane

Ecouter l'article

C’est ce qui ressort du bilan dressé le 29 septembre 2024, dans le cadre de la caravane médicale menée par l’Arche de la paix. Arrivés au Gabon le 26 septembre dernier, les médecins chinois exerçant sur le navire hôpital ont effectué à ce jour 3519 consultations dans diverses spécialités médicales. Un chiffre important qui démontre l’abnégation de ces derniers à offrir des soins de santé au Gabon.

Le navire hôpital dénommé « l’Arche de la paix » a fait son entrée en eaux gabonaises le 26 septembre 2024 et ce dans le cadre de la mission « Harmonie 2024 ». Laquelle mission consiste à offrir des soins de santé dans diverses spécialités de la médecine. Ainsi, depuis le lancement de la caravane médicale, on dénombre 3519 prises en charge médicale. Preuve du pragmatisme de l’arche de paix et de son personnel médical dévoué à offrir des soins médicaux au Gabon.

L’arche de paix, un soutien pour la santé

Outre les 3519 consultations médicales effectuées, le rapport des données cumulées et rendues publics ce 29 septembre, fait état également de 66 opérations effectuées, et 1962 examens et tests auxiliaires. À cela s’ajoute l’admission de 10 patients, donc 40 sont sortis et 6 sont actuellement hospitalisés (3 en ophtalmologie, 1 en chirurgie générale, 1 en orthopédie et 1 en médecine générale).

Rappelons que « l’Arche de paix » est une plateforme maritime de garantie médicale d’urgence parfaitement équipée et composée d’un personnel médical qualifié et compétent. Dépêché par la marine Chinoise, le navire hôpital à travers le commandant en chef de la mission, le vice Amiral, YING Hongbo s’est donné comme objectif de faire de son mieux pour offrir de bons services médicaux sur la plate forme maritime, tout comme ce fut le cas en 2017 lors dans le cadre de la première visite officielle de l’Arche de la paix.