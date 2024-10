Gabon : le PDG et plusieurs cadres de la Poste S.A suspendus pour  « gestion opaque »

Ecouter l'article

Décidément les péripéties de mauvaise gestion vécues depuis des années par la Poste S.A sont loin d’être réglées, ce malgré la volonté affichée par les autorités de la Transition de donner un nouveau souffle à cette entreprise. La preuve avec la suspension à titre conservatoire ce vendredi 04 octobre 2024 du Président Directeur Général de cette société Jean Eric Raynald Ndama, ainsi que plusieurs cadres de l’entreprise.

Opérateur principal des postes désigné du service postal au Gabon, la Poste S.A. semble minée par une succession de dysfonctionnements qui opère de manière significative son fonctionnement. Si la nomination en octobre 2023 de Jean Eric Raynald Ndama au poste de PDG de cette entité avait suscité l’espoir d’une remise à flot, la réalité est tout autre en témoignent les derniers événements.

11 hauts cadres de la Poste S.A dans le viseur des nouvelles autorités

Ainsi, faisant suite à un constat de dysfonctionnement dans sa gestion, le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong a, par décision n° 00840 décidé de la « suspension à titre conservatoire des fonctions de certains responsables de La Poste S.A ». Il s’agit entre autres du PDG Jean-Eric Raynard Ndama, du Conseiller chargé des services financiers postaux Sylvain Jonas Moussavou, du Conseiller chargé du patrimoine Jean-Bernard Nkombe), du Directeur des services postaux et de la logistique Christ Kilingui, du Directeur des services financiers postaux Lauerick Klauss , du Conseiller chargé de la comptabilité et des finances Eléonore Mehomamilli,du Conseiller technique Gilberte Hermine Lariot Omeny née Divassa Ngouessy, du Directeur des finances et de la comptabilité Laurence Clémentine Mbougani Ngouere, du Directeur de l’administration générale Emma Judith Ivala, du Chef comptable Inès Nkene Ntoung et du Comptable Heidi Marie Hildegard Goumba Diop.



Une décision motivée par le constat d’une « gestion opaque présentant des irrégularités de nature à mettre en péril La Poste S.A.». Selon une source proche du ministère de la Communication contactée par Gabon Media Time, ces suspensions à titre conservateur s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le ministère de tutelle.