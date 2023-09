Mondial de sourds : le Gabon éliminé en ⅛ de finale par l’Iran (0-3) !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la fin d’un parcours et d’un rêve pour la joueuse équipe des Panthères du Gabon section sourds-muets. Après une phase de poule admirable, nos ambassadeurs très joueurs en première période se sont logiquement inclinés face à l’Iran avec plus de ressources physiques.

Espoir de tout un peuple dans cette Coupe du monde de football pour sourds-muets qui se déroule en Malaisie, l’équipe Gabonaise a dû quitter la compétition par la petite porte ce vendredi 29 septembre 2023. Malgré des belles initiatives, nos Panthères ont pioché et n’ont pas pu faire mieux en deuxième période de match.

Les carottes sont cuites !

L’exploit était attendu tant que le rêve était permis. Mais il y a des objectifs qui ne sont pas atteignables sur la base d’une forte conviction. Dans le sport de haut niveau, l’expérience et la gestion des temps forts sont des clés de voûte pour décrocher le graal. Malheureusement, le Gabon aura manqué de ses atouts.

S’appuyant exclusivement sur ses atouts naturels, la sélection nationale de sourds-muets a baissé en énergie au fur et à mesure que les matches s’enchaînaient. Preuve que la victoire finale n’est pas une course de vitesse mais de fond. Les Iraniens l’ont cerné et saisi la brèche en seconde période. Résultat 3 buts dans les 15 dernières minutes.

Une élimination mais un parcours louable

Si les Panthères du Gabon sourds-muets peuvent nourrir des regrets, il y a lieu de leur tirer le chapeau bas. Et ce, au regard de leurs prestations tout au long du tournoi alors même qu’à la veille, leur participation était comprise par l’absence de financement. Si la situation a été décantée par le CTRI, il aura fallu se mettre au travail.

Ce qui a été le cas puisque l’équipe était à la hauteur des attentes. Une première victoire sur tapis vert contre le Nigeria. Mais le plus remarquable a été la victoire à l’arrachée contre la redoutable équipe de l’Australie 2 buts à 1. La défaite humiliante contre les Three Lions ne sera qu’anecdotique. Fin d’une épopée mais début d’une réflexion autour de cette sélection.