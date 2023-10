Gabon : les précisions sur les erreurs d’envoi via Airtel money

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse organisée le vendredi 29 septembre 2023 que la directrice du service client d’Airtel Gabon a tenu à apporter des précisions sur les erreurs de retrait concernant le service AirtelMoney. Selon Ndong Jeanne Ster, l’opérateur économique souhaite envoyer une alerte auprès de sa clientèle afin que ces derniers fassent preuve de plus de vigilance.

Dans l’ambition d’apporter des éclaircissements mais surtout de rassurer ses fidèles clients, Airtel Gabon est sorti du silence le vendredi 29 septembre lors d’une rencontre avec les médias. Une décision qui fait suite à une « incompréhension et une mauvaise interprétation » de ses abonnés suite à la communication émise par l’opérateur économique le mercredi 27 septembre. Ainsi, la directrice du service client du réseau de téléphonie mobile a tenu à rassurer et à apporter des éclaircissements concernant la nouvelle décision de la maison de télécommunications.

Les erreurs de transaction AirtelMoney seront toujours traitées

Étant la principale préoccupation de la clientèle, Ndong Jeanne Ster a déclaré vouloir par cette information qui a mis le feu aux poudres attirer l’attention de ces derniers. C’était donc une alerte afin que ceux-ci soient plus attentifs lorsqu’ils effectuent leurs transactions AirtelMoney. Concernant la gestion des erreurs de retrait dans les points de vente AirtelMoney, elles seront toujours traitées.

Il faut souligner que dorénavant les vérifications qui sont faites lors d’un dépôt « la même vérification va désormais se faire pour les retraits ». Une chose qui vise à réduire drastiquement le taux de transaction erronées. Pour l’opérateur économique, cette démarche renforce leur engagement envers la clientèle et garantit ainsi la continuité de l’assistance du client.

Aucun service Airtel n’est en reste

Il est judicieux de préciser que le service client d’Airtel Gabon reste et demeure à la disposition de ses abonnés. Aucune transaction n’est en reste que ce soit les erreurs de dépôt, les erreurs d’achat de crédit, les erreurs Gimac, les erreurs de retrait, les erreurs de paiement de code marchands et même les erreurs d’achat de forfaits effectuées via AirtelMoney. « Nous tenons à rassurer nos abonnés que leur satisfaction reste notre priorité absolue ».