« Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes » : Evodie Lekoumalame et Genechive Iwangou en porte-étendards

La finale de la deuxième édition du concours international dénommé « Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes » se tiendra le jeudi 21 novembre 2024 à Libreville au Gabon. Pour cette édition, ce sont les compatriotes Evodie Lekoumalame et Genechive Iwangou, qui porteront les couleurs du pays face à leurs homologues enseignants du continent. Cette cuvée enregistre la participation de six pays et est placée sous le thème « Vers une société inclusive et durable : transformer l’éducation avec l’intelligence artificielle ».

C’est dans l’optique de célébrer la puissance de la créativité et de l’innovation dans le domaine de l’éducation, que l’Association des professionnels en sciences de l’éducation nationale du Gabon (APSEG) a initié ce programme. Il s’agit d’un concours qui est ouvert à tous les enseignants, futurs enseignants et étudiants. Il s’étend de la maternelle à l’Université et ce sur tout le continent africain. Ainsi à l’issue des présélections qui se sont tenues dans chaque pays, deux lauréats ont été nommés pour la représentation de chaque nation. Pour le cas du Gabon ce sont Evodie Lekoumalame et Genechive Iwangou qui defendront le vert-jaune-bleu.

12 finalistes

Sous le thème « vers une société inclusive et durable : transformer l’éducation avec l’intelligence artificielle », les deux panthères vont devoir se distinguer face à leurs adversaires. Notamment en matière d’idées, de créativité, d’innovation dans les pratiques de transmission du savoir en classe. Ils seront au nombre de 12 à concourir, lors de cette grande finale qui aura lieu le 21 novembre à Libreville. Il s’agit, de Djamila Fabrice Miafo Tsamo et Fidelie Ananga pour le Cameroun, d’Élie Amoussou et Gloria Agossou pour le Bénin, de Yasmina Mallah et Wiam Lihem pour l’Algérie, d’Amevi Yves Sedjro-Agbssi et Tsimdji Kougbede pour le Togo, et de Feriel Chouchene et Laïla Njej pour la Tunisie.

Il faut dire que pour cette édition, l’association est accompagnée par le ministère de l’Enseignement supérieur, car ce projet s’inscrit dans un plan de développement de l’enseignement supérieur au Gabon dans son volet « systèmes de pilotage, gouvernance, qualité de la formation ». Lors de la première édition, le Gabon était représenté au Cameroun par l’enseignante de français Passi Brice Moussounda. La lauréate du Gabon avait su convaincre le jury en deux minutes avec la présentation d’une vidéo intitulée « La classe inversée, un levier pour l’éducation au développement durable en classe de seconde ».