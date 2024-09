Coopération industrielle Chine-Afrique : le Gabon renforce ses liens avec l’Empire du Milieu

Ecouter l'article

Du 22 août au 4 septembre 2024, une délégation du Ministère de l’Industrie du Gabon s’est rendue en Chine pour participer à un séminaire sur l’approfondissement de la coopération industrielle entre la Chine et les pays africains. Ce séminaire, qui s’est tenu à Beijing et à Kunming, a vu la participation de sept pays africains, dont le Gabon, le Cameroun, le Bénin, le Congo, la RDC, le Burkina Faso et les Comores. Il visait à renforcer les partenariats stratégiques et économiques entre l’Afrique et la Chine, tout en partageant l’expérience chinoise en matière de développement.

Au cours de ce séminaire, les participants ont eu l’opportunité d’échanger avec des experts chinois issus de plusieurs institutions de premier plan, telles que le Centre de Recherche du Conseil des Affaires d’État sur le Développement, le Ministère des Affaires étrangères, le MOFCOM, l’Université de Pékin, ainsi que des représentants du Fonds de Développement Chine-Afrique et de diverses chambres de commerce sino-africaines.

Une vue de la délégation gabonaise © D.R.

Ces rencontres de haut niveau ont permis de mettre en lumière l’expérience chinoise en matière de développement industriel, tout en abordant les moyens concrets d’améliorer le climat des investissements en Afrique. Cette collaboration a pour objectif de stimuler l’industrialisation et la modernisation des pays africains, afin de créer des liens solides entre le développement économique africain et l’expertise chinoise.

Renforcer les infrastructures multisectorielles

Le séminaire ne s’est pas limité à Beijing. Les séminaristes se sont également rendus à Kunming, dans la province du Yunnan, pour échanger avec des entreprises chinoises leaders dans le domaine des infrastructures. Parmi elles, le Groupe de Construction et d’Investissement du Yunnan et PowerChina ont ouvert leurs portes aux délégations africaines, renforçant ainsi les perspectives de coopération dans les infrastructures multisectorielles, un secteur clé pour le développement économique de l’Afrique.

Une immersion culturelle enrichissante

Outre les échanges économiques et industriels, la partie chinoise a organisé des visites touristiques visant à approfondir la compréhension culturelle des participants. La délégation gabonaise a ainsi eu l’opportunité de visiter des sites emblématiques tels que la Grande Muraille de Chine, l’une des sept merveilles du monde, le prestigieux Temple du Ciel à Beijing, ainsi que la ville historique de Guandu et le Parc du Lac Cuihu à Kunming. Ces excursions ont permis aux séminaristes d’apprécier la richesse culturelle de la Chine et de mieux comprendre l’essence de son développement.

Un partenariat stratégique renforcé

Le séminaire sur l’approfondissement de la coopération industrielle entre la Chine et les pays africains a non seulement permis de consolider les liens économiques et industriels, mais aussi de renforcer la relation stratégique entre l’Afrique et la Chine. Pour le Gabon, ce rendez-vous a ouvert de nouvelles perspectives de collaboration, tant dans les infrastructures que dans l’industrialisation, tout en offrant une immersion dans l’une des cultures les plus influentes du monde.

Ces échanges, à la fois économiques et culturels, illustrent la volonté des deux parties de construire un partenariat gagnant-gagnant pour un développement durable et partagé. Le Gabon, fort de cette expérience, espère tirer des enseignements concrets pour booster son propre développement industriel et moderniser ses infrastructures, tout en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire chinois.