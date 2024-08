Mercato : Ibrahim Ndong signe à Estheghlal en Iran !

Follow on X

Après une saison pleine à Al-Riyahd en Arabie Saoudite et une sortie de retraite internationale, Didier Ibrahim Ndong fait à nouveau la une des médias sportifs. Et pour cause, le milieu de terrain de 30 ans s’est engagé avec Esteghlal FC en première division Iranienne. Pour l’heure, la durée de son contrat n’a pas été révélée.

Et si Didier Ibrahim Ndong revenait au devant de la scène ? C’est la perspective souhaitée par les férus du ballon rond à Libreville en souvenir au talent du fils de Petit Paris qui a éclaboussé les pelouses du national foot. Après une période de turbulence, le milieu de terrain passé par Sétif, Lorient et Sunderland semble se remettre en selle dans le golfe.

Après l’Arabie Saoudite Ibrahim Ndong vers l’Iran !

Tout est parti d’un cliché photo devenu viral sur la toile. On peut y apercevoir Didier Ibrahim Ndong entouré de quelques individus identifiés comme les dirigeants du dauphin en Persian Gulf Pro League, première division de football en Iran. Dans la foulée, le club iranien a mis à jour son effectif qui intègre deux recrues bien connues des championnats européens. Le congolais Gaël Kakuta et le gabonais « Ndzebo ».

Le milieu de terrain polyvalent s’est donc engagé avec Esteghlal FC. Selon Transfermarket, le deal est désormais officiel. Celui qui s’est, à nouveau, remis à la disposition des Panthères du Gabon dirigées par Thierry Mouyouma, envisagerait de performer pour faire taire ses détracteurs. Une noble ambition constatable par sa forme physique retrouvée. Une titularisation est à l’étude contre Shams Azar lors de la reprise le 16 août prochain