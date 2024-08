Affaire Webcor : à la suite d’HPO, les organisations syndicales des travailleurs annoncent une plainte

Follow on X

L’affaire Webcor, du nom de l’entreprise maltaise, actionnaire majoritaire de la société de droit gabonais dénommée Grand Marché de Libreville en charge de la gestion du projet éponyme, n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion nationale. La dernière en date étant celle des organisations syndicales des travailleurs qui dans une déclaration rendue publique ce jeudi 08 août ont tenu à saluer la plainte introduite par un citoyen à ce sujet et annoncé qu’elles porteront plainte à leur tour dans cette affaire aux allures de haute trahison vis-à-vis de la Nation.

En effet, le pot aux roses de ce scandale juridico-financier aurait été mise à nu à l’issue de la conclusion curieuse par l’Agence judiciaire de l’État et le Conseil d’état d’un protocole transactionnel condamnant le Gabon à verser 66 milliards de FCFA à WebCor ITP, ce alors que l’affaire est pendante devant la Cour de cassation en France. Une décision qui n’a pas manqué de susciter l’indignation au sein de l’opinion nationale.

L’indignation de l’organisation syndicale des travailleurs

A cet effet, conscient de ce qui apparaît comme un acte de haute trahison, Hervé Patrick Opiangah, en qualité de citoyen gabonais, avait saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête pour démêler les contours de cette affaire. Une action saluée par Etienne Moussavou, Urbain Paul Zoukoue Ella et Etienne Lambert Boudzanga, membres de l’organisation syndicale des travailleurs, qui ont invité l’ensemble de la population à soutenir l’action menée par l’ancien député de la commune de Mounana.

Soucieux de défendre les intérêts du peuple et emboîtant le pas à Hervé Patrick Opiangah, l’organisation syndicale des travailleurs a annoncé son intention de saisir également les tribunaux pour voir clair dans cette affaire. « Nous, organisations syndicales, demandons à notre tour à la justice de se saisir de ce dossier et d’y faire toute la lumière, afin que l’ensemble des gabonaises et des gabonais en soient clairement édifiés, car il s’agit bien évidemment de notre patrimoine commun » a martelé Étienne Moussavou.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de condamner la cabale qui semble avoir été lancée ces derniers jours contre l’ancien membre du gouvernement, flairant un complot minutieusement ourdi par des mains noires pour brouiller les pistes sur l’affaire Webcor.