Ecouter l'article

Le mardi 06 août 2024, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a procédé à la remise d’attestations aux participants à la session de formation « 123 base » des agents des entités en service à l’aéroport international de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime qui s’est déroulée du 31 au 17 juin dernier. Un événement au profit des personnels qui vise à renforcer les capacités de ces derniers et ce conformément aux normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

C’est en présence du Sous-préfet du département de Bendje représentant le gouverneur de la province de l’Ogooué maritime empêché, Nancy Bounanga Bouami, du Délégué spécial adjoint 1 de la commune de Port-Gentil, Marie Stéphanie Inguiessi, des dirigeants et responsables des services compétents de l’Etat et aéroportuaires qu’a eu lieu cette cérémonie présidée par le Directeur général adjoint de l’ANAC, Samuel Samba. Laquelle cérémonie a permis de remettre des attestations à 59 récipiendaires qui pourront désormais exercer leurs missions en accord avec les objectifs de l’OACI.

59 récipiendaires récompensés au terme de la formation « 123 base »

Soucieux de se conformer aux exigences réglementaires, l’Agence nationale de l’aviation civile en sa qualité d’autorité de supervision a initié des sessions de formation en sûreté de l’aviation sur l’ensemble des trois principaux aéroports du Gabon, au bénéfice de 59 récipiendaires. Il s’agit notamment des agents des administrations étatiques, des personnels de Forces de défense et de sécurité, de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG), de la Gendarmerie des transports aériens, des Douanes, de la Direction générale de la documentation et de I’immigration ( DGDI), de la Direction générale de la contre-ingérence des services militaires, de la Direction régionale de la santé (DRS) et la Direction générale de la recherche (DGR).

Prenant la parole, le Directeur général adjoint de l’ANAC, Samuel Samba satisfait de la participation massive des personnels du service rattachés au secteur de l’aéronautique a invité ces derniers à faire preuve d’abnégation et de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions au regard des différentes connaissances reçues durant cette formation. Non sans manquer de transmettre les félicitations et encouragements de la part du Directeur général empéché le Général Éric Tristan Franck Moussavou. Ainsi les stagiaires sont désormais en capacité de comprendre la nature des menaces perpétrées contre l’aviation civile et ainsi mettre en place des mécanismes efficients pour les prévenir.

Par ailleurs, le Directeur de la sûreté et de la facilitation, Romuald Soungou, soulignant la nécessité impérieuse pour les aéroports du Gabon d’avoir des personnels compétents pour garantir la sécurité et maintenir un niveau de sûreté conforme aux standards internationaux a émis le souhait que les récipiendaires des services des forces de défense et de sécurité soient dorénavant affectés que dans les aéroports.