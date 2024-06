Mauritanie : la HAC présente au Forum international sur la régulation des médias et le processus électoral

Ecouter l'article

Du 21 au 22 mai 2024, le Palais des Congrès Nouakchott, la capitale de la Mauritanie a accueilli le Forum international sur la régulation des médias et le processus électoral, organisé par la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA) en coopération avec le Réseau africain de régulation des médias (AMRA). Une rencontre qui a vu la participation du Gabon à travers la Haute autorité de la communication (HAC) qui était l’occasion de se questionner sur le rôle des régulateurs dans les processus électoraux, enfin d’en assurer une couverture professionnelle complète, équitable et impartiale.

Placé sous le thème « Régulation et Processus Électoraux » l’organisation de ce forum revêtait une importance capitale surtout que l’année 2024 est considérée comme étant une année électorale dans plusieurs pays d’Afrique. D’où la nécessité d’organiser les débats sur les défis et les opportunités liés à la régulation des médias dans le contexte des élections. Ainsi, les discussions ont tourné autour des thématiques telles que « le rôle fondamental des autorités de régulation dans la garantie d’élections libres et équitables » ; « les mécanismes d’adaptation du travail des autorités de régulation des médias pour garantir l’intégrité des élections » ou encore « la régulation des médias pendant les élections pour assurer leur liberté, leur couverture et leur professionnalisme ».

La HAC ambitionne renforcer son implication dans la migration vers la TNT

Pour le cas du Gabon qui prenait part à ces travaux par l’entremise du Conseiller membre de la HAC Jean-François Mouwaka Ngonga, c’était l’occasion de se questionner sur le processus de migration de la télévision analogique vers la télévision numérique. En effet, les médias qui jouent un rôle important dans les processus électoraux, notamment la télévision et la radio attendent beaucoup du gouvernement de la Transition pour ce passage qui permettra la fourniture d’un service véritablement innovant.

Il faut dire que depuis les années 2015-2020, les pays d’Afrique subsaharienne ont été engagés dans un processus de passage à la télévision numérique, mais le Gabon, pourtant membre de l’Union internationale des télécommunications (UIT), peine à remplir ses obligations vis-à-vis de cette organisation chargée de la régulation mondiale des télécommunications. Cette agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication, il faut le dire, a d’ailleurs commencer à infliger des sanctions à certains pays d’Afrique de l’Ouest.

Les nouvelles autorités gabonaises qui ambitionnent légitimement l’inclusivité, l’égalité et l’équité pendant les consultations électorales et au-delà, doivent travailler avec la HAC et l’expertise locale, notamment SATCON, qui se déploie depuis des années sur le terrain, pour toucher et porter l’information à l’ensemble des compatriotes sur toute l’étendue du territoire national et éviter au pays les sanctions de l’UIT.