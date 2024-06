Hydrocarbures : VAALCO Gabon va investir plus de 100 milliards de FCFA pour accroître sa production

Ecouter l'article

Unique société pétrolière américaine implémentée au Gabon et 4ème opérateur dans le classement de la production nationale, VAALCO Gabon s’est érigé en 22 ans comme un acteur majeur de ce secteur stratégique. Un positionnement que cette entreprise qui compte parmi ses administrateurs un Gabonais, en la personne de Fabrice Nze Bekale, entend renforcer en investissement plus de 100 milliards de F CFA comme le précise Viannet Okouma, son Administrateur directeur général, dans cette interview accordée à Gabon Media Time. Lecture.

Gabon Media Time : Bonjour Monsieur Viannet Okouma. Vous êtes l’Administrateur directeur Général de VAALCO Gabon. Merci de nous accueillir pour cette séance de questions-réponses sur votre entreprise, ses activités et ses perspectives. Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Viannet Okouma : Merci beaucoup de me donner cette opportunité non seulement de parler de la société VAALCO Gabon que je dirige, mais aussi dans une moindre mesure de répondre à des questions relatives au secteur dans lequel nous évoluons.

Je suis Viannet Okouma, je suis originaire de ce pays. De plus, j’ai fait mes études primaires et secondaires ici et j’ai continué à l’université de Londres, en Angleterre, où j’ai obtenu un doctorat en mathématiques appliquées avec physique théorique. Et puis, l’industrie pétrolière m’a intéressé. J’ai été recruté au sein de la multinationale Shell. Chez Shell, j’ai travaillé au Gabon, aux Pays-Bas, au Nigeria, au Canada, aux États-Unis et encore au Canada. Ensuite, je suis parti aux Émirats Arabes Unis (EAU). Je suis le premier Administrateur directeur général gabonais de cette filiale et j’occupe ce poste depuis février 2023. Je reviens des Emirats, où j’ai également travaillé dans ce secteur pétrolier pendant quatre ans. J’ai donc environ 25 ans d’expérience dans le secteur pétrolier et gazier.

Je suis à la tête d’une entreprise qui produit au Gabon depuis 2002, soit un peu plus de 20 ans. Les opportunités sont énormes et s’alignent avec le développement du pays qui produit du pétrole depuis 1957. C’est un bassin sédimentaire qui a fait ses preuves. Maintenant, il faut optimiser la production pour augmenter les revenus du pays au profit du peuple gabonais et ceux de notre entreprise.

Partenaire stratégique du Gabon dans le secteur pétrolier, vous ressortez de 2023 avec de solides performances opérationnelles. Quel bilan global pouvez-vous faire de vos activités au premier trimestre 2024 ?

Je vais d’abord remettre les choses dans leur contexte. VAALCO Gabon est une filiale de la société américaine VAALCO Energy Inc. basée aux Etats-Unis, à Houston au Texas. Nous sommes une société cotée à la Bourse de New York (NYSE) ainsi qu’à la Bourse de Londres (FTSE) avec une capitalisation boursière de plus de 620 millions de dollars et un bilan solide sans dette tirée, et donc naturellement les questions que vous posez sont les suivantes : d’intérêt général.

En tant qu’entreprise cotée en bourse, tous les chiffres financiers et opérationnels sont présentés de manière transparente et sont facilement accessibles. Ils sont également disponibles sur notre site Internet corporatif chaque trimestre. Nous avons donc connu un premier trimestre 2024 assez positif. Sur la production globale de la holding de 28 000 à 30 000 BOPD, plus de 10 000 barils par jour (working share) sont produits au Gabon. Ce qui signifie que la production gabonaise est significative pour le groupe VAALCO Energy.

Nous comptons poursuivre sur cette dynamique afin de pouvoir générer des résultats positifs tout au long de 2024 et au-delà. Bien entendu, nous sommes satisfaits et nous continuerons à redoubler d’efforts pour pouvoir rester durablement rentables.

Depuis plusieurs années, face à la nécessité de limiter le torchage qui consiste à brûler les rejets gazeux des champs pétroliers, certaines entreprises se sont lancées dans la production de gaz. Est-ce que ce sera également le cas pour VAALCO, sachant que le Gabon dispose d’un énorme potentiel dans ce domaine ?

L’État gabonais a mis en œuvre une stratégie gazière, celle d’encourager beaucoup plus de production et de conversion de gaz naturel en électricité. Nous sommes confrontés à des défis alors que les compagnies pétrolières gagnent de l’argent grâce au gaz et au pétrole. Nous avons un bassin sédimentaire gazeux qui est peu sujet au gaz.

Par ailleurs, les plus grandes découvertes de gaz réalisées au Gabon se situent en eaux extrêmement profondes, ce qui pose un problème de développement.

Les réserves techniques de gaz s’élèvent à environ 4,3 billions de pieds cubes selon Wood Mackenzie. Ces volumes constituent des ressources gazières bloquées en raison du manque d’infrastructures et d’options de monétisation.

Nos pairs fournissent environ 73 millions de pieds cubes de gaz par jour aux centrales électriques. Alors naturellement, comme toute autre entreprise, si nous avions une découverte de gaz importante, nous la mettrions en production et la commercialiserions comme tout le monde. Le gaz fait aussi partie de ce qu’on appelle les Objectifs du Millénaire, ce sont des objectifs étatiques, qui sont les objectifs des Nations Unies. C’est-à-dire une énergie propre et abordable pour toutes les couches sociales, et cela encourage un peu ce que l’on appelle la décarbonation de l’environnement.

VAALCO Gabon produit en moyenne environ 3,3 millions de pieds cubes de gaz par jour, principalement utilisé comme combustible sur le terrain.

VAALCO Gabon soutient donc ce que l’État met en place dans le secteur gazier car il est aujourd’hui impossible de séparer ces deux filières d’hydrocarbures. De plus, même lorsque nous produisons du pétrole brut, du gaz associé est également produit. Il est tout à fait normal de reconvertir ce gaz, de l’utiliser pour l’énergie dont les ménages et l’industrie ont besoin. En fin de compte, une solution au torchage doit être structurée et cela fait partie du plan ESG de Vaalco visant à éliminer le torchage dans la mesure du possible.

Vous êtes aujourd’hui le 6ème opérateur pétrolier du pays, avec une forte orientation RSE. Le gouvernement souhaite renforcer sa politique dans ce domaine. Comment le percevez-vous ?

La RSE, Responsabilité Sociale des Entreprises, est une obligation sociale et contractuelle pour les entreprises opérant au Gabon : L’empreinte RSE dans le tissu économique gabonais n’a pas encore atteint son plein potentiel, mais le processus est en cours. Nos équipes travaillent actuellement sur un programme axé principalement sur le développement des zones où nous sommes actifs, à savoir Mayumba et Port Gentil.

À plus long terme, nous envisageons également de soutenir l’éducation de nos jeunes. Comme je l’ai mentionné au début de l’entretien, je suis Gabonais. Je suis né et j’ai fait mes études secondaires ici avant de partir à l’étranger pour poursuivre mes études universitaires et me spécialiser dans le pétrole et le gaz. J’aspire à soutenir mes jeunes compatriotes qui souhaitent nous rejoindre dans ce secteur passionnant et crucial pour le développement et la croissance de notre pays.

Aujourd’hui, le gouvernement gabonais envisage de prendre le contrôle du secteur pétrolier en misant sur les compétences locales. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ?

Oui, à plus d’un titre. Tout d’abord, je voudrais faire un simple commentaire. L’expertise gabonaise existe également dans ce domaine. Et comme je l’ai dit plus tôt, nous produisons au Gabon depuis 1957. À l’époque, il y avait des sociétés comme Elf Gabon, etc.

Viannet Okouma, Administrateur directeur général de VAALCO Gabon et Harold Leckat, Directeur de publication de Gabon Media Time lors de l’interview © GMT

Et donc toutes ces entreprises, par leur passage au Gabon, ont dû former des Gabonais. Il y a des Gabonais talentueux, et il y a des Gabonais extrêmement bien formés. Je pense que les ressources étant gabonaises et quand je parle de ressources, je parle de ressources en hydrocarbures, il faut ajouter à cela des ressources humaines qui sont gabonaises.

Le Gabon a exercé son droit de premier refus pour acquérir Assala Energy en 2023. La Gabon Oil Company (GOC), l’entreprise publique, a récemment acquis Assala Energy. Une fois la transaction finalisée d’ici septembre 2024, GOC devrait devenir le deuxième producteur gabonais. En mars 2024, GOC a également repris l’exploitation des actifs onshore du permis Dinonga Irondu (Obangué, Tsiengui et Tsiengui-West).

En tant que technicien dans ce domaine depuis plus de 25 ans, mon avis est le suivant : L’État et le GOC devraient s’appuyer sur un partenaire technique solide pour soutenir l’effort financier et déployer rapidement les équipes techniques et opérationnelles. L’idée est donc excellente pour le Gabon, et la mise en œuvre de cette stratégie permettra de continuer à développer le bassin sédimentaire, de former les talents locaux et d’être compétitif dans un monde en constante évolution et une industrie cyclique.

L’un des problèmes qui ébranle le secteur pétrolier national est le recours excessif aux sociétés de recrutement par les compagnies pétrolières, ce qui entraîne l’appauvrissement des travailleurs de ces services. Quelle est la position de VAALCO sur ce sujet ?

Conformément à ses politiques internes, VAALCO Gabon se conforme aux lois et réglementations en vigueur dans tous les pays où nous opérons. Il s’agit d’une double exigence : éthique des affaires et cotation en bourse. Nous nous efforçons cependant toujours d’aller au-delà des attentes pour garantir un impact positif significatif et durable dans tout ce que nous faisons.

Nous n’appauvrissons aucun salarié qui travaille pour nous, qu’il soit salarié direct ou salarié indirect. En outre, j’ai demandé de procéder à une étude à ce sujet, afin de déterminer quels travailleurs contractuels nous utilisons et lesquels nous utilisons depuis un certain temps et de pouvoir les convertir en emplois directs. Ce n’est pas nous qui allons signer des contrats à court terme avec des salariés, avec des Gabonais, simplement parce qu’ils sont Gabonais.

Le recours à du personnel non permanent n’intervient que pour pourvoir temporairement des postes, notamment pour remplacer des salariés en congé ou en période d’activité accrue ou possédant des compétences spécialisées. Tous nos postes organiques sont pourvus par le personnel VAALCO. Certains contrats temporaires sont également intégrés à nos effectifs en raison de l’augmentation des activités. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères du Pétrole et du Travail pour garantir notre conformité avec la législation locale.

Pour conclure, en termes d’investissement et de production, quelles sont aujourd’hui les principales ambitions de VAALCO ?

VAALCO, comme je l’ai dit plus haut, est présente au Gabon depuis un peu plus de 22 ans. Et nous voulons rester stables pendant la même durée et l’actif que nous exploitons a certainement un potentiel de longue durée. Pour faire un petit rappel historique, puisque nous produisons au Gabon, depuis 2002, nous avons produit un peu plus de 130 millions de barils de pétrole et investi au total entre 4 et 5 milliards de dollars américains.

Nous opérons sur l’Etame Marin comme je vous l’ai dit au large de Mayumba, en mer. Nous avons eu ce permis pour la première fois en 1998. Il a été renouvelé en 2018 jusqu’en 2038. Cela voudrait dire qu’en réalité, nous sommes là-dedans sur le long terme. Nous envisageons également à court terme une campagne de forage au cours de laquelle nous forerons entre 4 et 7 puits offshore avec un budget d’investissement de près de 200 millions de dollars. Nous sommes actuellement en discussions avec l’État gabonais pour acquérir de nouveaux permis. Et cela veut dire que nous travaillons main dans la main avec l’État.

Le groupe VAALCO a également été reçu par le Président de la Transition en novembre dernier. Nous avons partagé avec lui notre stratégie commerciale au Gabon. Nous avons également signé un accord de coopération avec la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon, GOC, en février 2024 et nous entendons accompagner le gouvernement gabonais dans son objectif d’amélioration des conditions de vie de la population, notamment à travers la création d’emplois de qualité et la participation active.

VAALCO est également la seule entreprise américaine opérant au Gabon dans le secteur pétrolier. Par ailleurs, nous avons la chance de compter un Gabonais au Conseil d’Administration de VAALCO Energy Inc. aux USA, M. Fabrice Nze Bekale. Nous nous inscrivons également dans la lignée de ce que fait le Département d’État américain au Gabon.