Gabon : le rapport 2023 de la HAC remis à Jean-François Ndongou

Le vendredi 24 mai 2024, le Président de l’Assemblée nationale de Transition, Jean-François Ndongou a reçu le Président de la Haute autorité de la communication (HAC). Une rencontre au cours de laquelle Germain Ngoyo Moussavou a remis officiellement au patron de la chambre basse du parlement le rapport d’activité 2023 de l’institution dont il a la charge.

L’article 33 de la loi 014/2023 du 3 juillet 2023 stipule que « la Haute Autorité de la Communication établit chaque année un rapport d’activités à l’attention du Président de la République, du Premier Ministre, des Présidents des Chambres du Parlement et du Ministre chargé de la Communication ». C’est dans la droite ligne de cette disposition que Germain Ngoyo Moussavou a remis officiellement son rapport d’activités pour le compte de l’année 2023.

Bientôt une section dédiée au journalisme à l’UOB

Assisté de ses collègues députés et membres du bureau, Jean-François Ndongou a reçu Germain Ngoyo Moussavou ainsi que les conseillers membres de la HAC. Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés. Il s’agit notamment des missions et actions de la HAC, des difficultés rencontrées dans son fonctionnement quotidien et des questions liées aux médias gabonais.

Jean-François Ndongou a mis en avant l’importance de former des professionnels compétents dans le domaine du journalisme. À cet effet, le président de l’Assemblée nationale de Transition a exprimé le souhait de voir une section dédiée à la formation en journalisme ouverte à l’Université Omar Bongo (UOB). « Vous êtes une institution capable d’accompagner les hommes et femmes qui excellent dans ce domaine », a-t-il souligné.

En réponse, le régulateur a promis de s’engager dans cette voie. « La HAC veillera à la réalisation de cette initiative », a affirmé Germain Ngoyo Moussavou. Ces échanges ont permis de tracer une voie pour que l’écosystème médiatique gabonais reste respectueux des lois et éthique, évitant ainsi de devenir un terrain de liberticide. L’engagement de la HAC à soutenir la formation journalistique à l’UOB est une initiative prometteuse pour l’amélioration de la qualité du journalisme au Gabon.