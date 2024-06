Gabon-France : signature d’un accord pour la formation des inspecteurs centraux du Trésor

Ecouter l'article

Le vendredi 31 mai 2024, les locaux du ministère de l’Économie et des Finances française ont servi de cadre à la signature d’un accord de coopération technique entre le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) Luther Steeven Abouna Yangui et la directrice Générale des Finances Publiques de la République française Amélie Verdier. Un accord qui permettra aux fonctionnaires du Trésor public gabonais de bénéficier de formation au sein de l’École nationale des finances publiques de France afin d’accroitre leur expertise.

C’est sous la houlette du Ministre des Comptes Publics Charles M’Ba que s’est déroulé la cérémonie de signature de cet important accord qui s’inscrit largement dans le renforcement de la coopération entre le Gabon et la France, plus particulièrement en matière de gestion de finances publiques. Ainsi, cet accord, signé en marge de la visite du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema a pour objectif la formation des inspecteurs centraux du Trésor gabonais.

Un accord pour le renforcement des capacités des inspecteurs centraux du Trésor

Des formations qui seront proposées au sein de l’École nationale des finances publiques de France, établissement rattaché au Directeur Général des Finances publiques. Grâce à ce partenariat, les inspecteurs centraux du trésor gabonais bénéficieront d’un « enrichissement des compétences et le développement d’une expertise comptable et financière de premier plan ». « Les efforts conjugués promettent l’épanouissement, de rigueur et d’excellence parmi les récipiendaires annuels, suscitant un impact direct sur la gestion de la trésorerie, la mobilisation des ressources et la transparence des processus fiscaux nationaux », indique le communiqué de la DGCPT.

Par ailleurs, outre la formation des Inspecteurs centraux du Trésor, cet accord paraphé par le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor Luther Steeven Abouna Yangui et la directrice générale des Finances publiques de la République française Amélie Verdier englobe une collaboration étendue dans des domaines des finances publiques. Les initiatives qui en découleront couvriront notamment l’exécution budgétaire, la comptabilité de l’État, la programmation des dépenses et la gestion de la trésorerie optimisée de l’État. Des missions supports spécifiques seront abordées, telles que l’amélioration de la gestion des ressources humaines, l’affinement des systèmes d’information, le pilotage de projets, de même que l’audit et la supervision interne.