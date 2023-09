Makokou : une sexagénaire tuée par un éléphant, le CTRI interpellé !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du conflit Homme–faune est loin d’avoir trouvé son épilogue. La preuve avec le nouveau décès enregistré récemment au village Etakanyabé à 15 Km de la commune de Makokou de la dénommée Agnès Ilezi (Ayiké) à la suite d’une attaque d’éléphant. Un nouveau drame qui devrait donc interpeller le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Selon le récit du quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 13 septembre dernier. En effet, dame Agnès Ilezi partie en forêt pour recueillir des feuilles pour attacher le manioc, n’est pas rentrée chez elle. Deux jours durant, les villageois inquiets ont décidé de lancer des recherches.

Un énième décès après une attaque d’éléphant

Le jeudi 14 septembre en matinée, le corps sans vie de cette sexagénaire aurait été retrouvé dans la forêt en état de décomposition. Le corps présentait plusieurs blessures infligées visiblement par l’attaque d’un pachyderme. Un nouveau drame qui met une fois de plus en lumière la problématique du conflit Homme-faune. Il faut dire que l’ancien gouvernement déchu d’Alain Claude Bilie-By-Nze, concernant ce dossier, n’avait brillé que par des promesses et qu’aucune solution pérenne n’avait jamais été trouvée.

LIRE AUSSI : Conflit Homme-faune : 4 milliards de FCFA pour les victimes

Il faut souligner que le drame survenu au village Etakanyabé n’est pas le premier du genre. Le vendredi 12 novembre 2021 au village Etsameyong situé à 9 kilomètres de Medouneu, chef-lieu du département du Haut-Como. Fatima Ekang Nguema avait perdu la vie au cours d’une attaque de pachyderme. Toute chose qui devrait interpeller les nouvelles autorités du pays, notamment le président pour la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et le nouveau ministre des Eaux et Forêts, chargé de la préservation de l’environnement, du climat et du conflit Homme-faune, le Colonel Maurice Ntossui.