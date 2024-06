Libreville : le Rapport annuel 2023 des Nations Unies au Gabon remis à Ndong Sima

Ecouter l'article

Ce jeudi 27 juin 2024, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies (ONU) au Gabon, Savina Ammassari a remis au Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, le rapport des activités de l’organisation internationale dans le pays en 2023. Occasion pour l’institution de réaffirmer son engagement à accompagner le pays dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

C’est une cérémonie qui s’est tenue en présence de nombreux membres du gouvernement et des représentants des institutions onusiennes. Moment idoine pour Savina Ammassari de présenter au Premier ministre et à l’assistance, le bilan des activités de l’année 2023. Lequel met en lumière les réalisations et les défis rencontrés par les agences onusiennes au Gabon.

2024 sous le sceau de l’accélération

Le rapport annuel de l’ONU au Gabon pour l’année 2023 détaille les diverses initiatives menées dans le cadre des Objectifs de développement durable. Parmi les secteurs d’intervention, on note des avancées significatives dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté, de la protection de l’environnement et de la bonne gouvernance. Ces initiatives ont été réalisées en collaboration étroite avec les autorités gabonaises, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. L’organisme a entre autres permis la création de plus de 1000 emplois directs et 300 indirects en faveur des populations vulnérables dans le Woleu-Ntem, alloué 92,5 milliards de FCFA au programme pour l’enfance et vaccinés 50 000 enfants.

La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement de l’institution à soutenir les efforts du pays. « L’année 2024 s’annonce comme une période cruciale de transition politique et de réformes institutionnelles pour le Gabon. Nous sommes donc déterminés à poursuivre notre soutien avec toujours plus de dynamisme », a déclaré Savina Ammassari. Maintenant l’institution a mis le cap sur l’accélération de la réalisation des ODD avec six transitions clés.