Affaire Lionel Rockewa : la justice toujours silencieuse après 6 mois

Décédé mystérieusement dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 à Port-Gentil, Lionel Rockewa semble avoir été relégué au calende grecque par les autorités judiciaires de la province de l’Ogooué-Maritime et même du pays. Et pour cause, après six mois, la justice gabonaise demeure silencieuse sur ce dossier. Quand bien même celui-ci avait choqué toute la population gabonaise et particulièrement celle de la cité pétrolière.

Depuis le 18 décembre 2023, la famille et les amis du jeune Lionel Rockewa ont perdu le sommeil. En raison de la perte de cet être cher à leur yeux arraché brutalement et parti trop tôt. Ce dernier aurait trouvé la mort après des coups infligés par des militaires « cagoulés » au quartier chic, précisément dans le lieu-dit trois manguiers. A cet effet, une enquête avait été “prétendument” ouverte par les autorités judiciaires de la ville de Port-gentil. Mais depuis, silence radio. 6 mois plus tard, aucune nouvelle de la part du parquet. L’affaire semble avoir été classée, pourtant des preuves et des témoignages ont été joints au dossier.

Que manque-t-il pour faire justice ?

C’est la question qui se pose après 6 mois de silence. Si l’affaire Lionel Rockewa avait fait tant de bruit, c’est assurément à cause des circonstances de la mort de ce jeune compatriote. Seulement la justice gabonaise est toujours aussi nonchalante. Le parquet de Port-Gentil semble être dans l’incapacité d’apporter la lumière dans cette affaire qui avait fait un tollé sur la toile. Pas de communication sur la soit disante enquête qui aurait été ouverte, pas de présumé meurtrier mis aux arrêts ou interrogés.

Comment comprendre qu’avec les témoignages et autant de détails, aucune information n’aurait été apportée? Est-il si impossible pour le parquet de Port-gentil de mettre la main sur les auteurs du meurtre du jeune Lionel Rockewa dans une si petite ville? Le flou et le silence assourdissant sur ce dossier seraient-il entretenus? Les proches du jeune Lionel Rockewa n’ont-ils pas le droit de voir l’auteur ou les auteurs de ce meutre payer le prix de ce départ prématuré? Autant de questions qui demeurent sans réponse.