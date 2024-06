Gabon : 15 jeunes au Moov Hackathon intelligence artificielle

Ecouter l'article

Ce jeudi 27 juin 2024, Moov Africa Gabon Telecom a procédé à l’ouverture de la première édition du Moov Hackathon dédiée à l’intelligence artificielle (IA), dans les locaux de la société d’incubation numérique du Gabon (SING) à Libreville. Il s’agit d’une compétition de projets qui oppose 15 jeunes compatriotes. Durant 48 heures, ces derniers vont développer sur des solutions numériques avec l’appui d’experts.

Lancée le 5 juin 2024 par Moov Africa Gabon Télécom, la première édition du Moov Hackathon dédiée à l’Intelligence Artificielle (IA) est officiellement ouverte. Une initiative mise en place avec l’appui de la société d’incubation numérique Gabon. L’objectif principal est d’encourager les jeunes à l’innovation mais aussi à faire exceller les talents prometteurs dans les secteurs des Technologies de l’information et de la communication (NTIC).

15 projets, 15 jeunes

Ce sont donc 15 jeunes compatriotes qui vont concourir durant ces deux jours. Les participants, au cours de la compétition, vont échanger et travailler avec des experts pendant des ateliers. Notamment ceux de l’école 241 et d’Actes Academy. Aussi, réajuster leurs différents projets si possible afin de mettre en pratique les conseils reçus. Puis procéder à des présentations. Au terme du Hackathon intelligence artificielle, les meilleurs seront sélectionnés et récompensés. Le 1er prix s’élève à 2 millions de FCFA, le deuxième 1 million de FCFA et le troisième à 500 000 FCFA.

Une opportunité pour présenter les enjeux économiques et scientifiques de l’IA, de vulgariser les outils de développement et de création d’application IA, de présenter les défis de l’IA, mais également de susciter la collaboration entre les porteurs de solutions IA et intéresser les jeunes à l’IA. Selon le fondateur de Acte Academy, Yoan Anguilet, « L’IA c’est la tendance et c’est important d’avoir les bases (…) il est important que les jeunes sélectionnent habillement leur domaine d’études et carrière. » a-t-il déclaré.



Pour Sébastien, un autre participant à cet hackathon, c’est une belle expérience « C’est la première fois que je prends part à ce genre d’activité. C’est très édifiant et intéressant. Je suis heureux d’avoir été sélectionné et j’espère décrocher le premier prix ». Suscitant engouement et attentes, cet évènement témoigne de la nécessité pour les autorités, qui entendent digitaliser les services administratifs d’ici 2026, de miser sur ce secteur essentiel au développement, dans un monde globalisé.