Libreville : la réorganisation du CNAC au menu de sa 3ème assemblée plénière

Sous la direction du ministre des Comptes publics, Charles Mba, le Conseil national de la comptabilité (CNAC) a tenu sa 3ème assemblée plénière ce mardi 19 décembre 2023 dans la salle Okinda dudit département ministériel. Il était question pour les membres de cette entité de passer en revue sa composition et son mode de fonctionnement.

C’est en présence du secrétaire permanent du CNAC, André Henri Ogouamba que le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a présidé les travaux de cette 3ème assemblée plénière. Composé de 18 membres, cet organe de réglementation et de vérification des normes comptables, entend pleinement renforcer son action en matière de respect de la comptabilité, en vue d’une plus grande crédibilité en matière de données comptables.

Vers un renforcement des capacités opérationnelles du CNAC

La vision des autorités de la Transition d’assainir les finances publiques passe par une action résolue dans les contrôles. C’est tout le sens des travaux de la 3ème assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité (CNAC). Laquelle a permis l’adoption d’une série de mesures visant à doter le Gabon « d’une autorité de référence en matière de comptabilité afin d’offrir une information économique, comptable et financière qui soit de qualité », comme l’a martelé le ministre Charles Mba.

En charge entre autres de proposer des avis sur le compte général de l’Etat et de ses organismes publics, de l’application des normes et principes comptables, tous secteurs confondus, le CNAC sera cette année dotée de moyens élargis. En effet, en plus du budget qui passe de 100 millions de FCFA à 467 millions de FCFA, l’organe verra ses effectifs renforcés. Par ailleurs, si lors de la dernière session de son assemblée plénière, le CNAC avait proposé l’élargissement du nombre de commissions techniques spécialisées, cette mesure a été adoptée.

Un plan d’action du CNAC ambitieux pour 2024

Si les membres du CNAC entendent pleinement jouer le rôle qui leur est dévolu, tel que suggéré par le ministre des Comptes publics, leur plan d’action est à la mesure de cet engagement. En effet, s’articulant autour de 10 points, ce plan sera accès sur une plus grande vulgarisation des missions du CNAC, notamment dans le secteur privé, un renforcement de la formation des agents, un examen du compte général de l’Etat, un bilan d’étape régulier des actions menées, entre autres.

Notons que le Conseil national de la comptabilité est composé de 18 membres, issus de diverses entités. Ainsi, aux ministères des Comptes publics, de l’Économie et de la Justice, viennent se greffer des entités telles que la FEG, l’ONEC, la conférence interafricaine des marchés d’assurance ou encore la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), entre autres.