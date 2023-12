Gabon : le Dr. André Jacques Augand sollicite 9 milliards pour la Culture et les Arts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Culture et des Arts André Jacques Augand a présenté et défendu ses prévisions budgétaires devant les parlementaires membres de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Occasion pour ce dernier de solliciter 9 milliards de francs CFA pour le département ministériel dont il a la charge.

C’est dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2024 que le ministre en charge de la Culture et des Arts Dr André Jacques Augand a défendu ses prévisions budgétaires de l’année prochaine. Afin de mener à bien les multiples chantiers inscrits dans le cahier de charge relatif au département de la Culture et des Arts, le Dr. André Jacques Augand a sollicité des députés membres de la commission des finances le vote de son budget. Celui-ci s’élève à un peu plus de 9 milliards de francs CFA.

9 milliards pour asseoir les projets culturels

Présentant ses prévisions budgétaires aux parlementaires, le Dr. André Jacques Augand a d’abord souligné l’état de santé de sa trésorerie. Notamment sur la loi de finances 2023. À ce propos, le ministre a souligné que « le budget général de la mission interministérielle culturelle art et éducation populaire a été plafonné à 8 190 535 405 FCFA dans la loi de finances 2023 ».

Voulant faire mieux que son prédécesseur, le membre du gouvernement ambitionne préserver le patrimoine culturel et artistique national. Et bien plus encore, pour la mise en place de ces multiples actions il faudrait « de façon globale le projet de budget 2024 de la mission culture et art qui vous ait soumise ce jour a été arrêté à une enveloppe de 9 826 694 293 FCFA ». S’en est suivi un jeu de questions réponses afin que le membre du gouvernement puisse justifier son budget.

Il faut souligner que le ministre en charge de la Culture et des Arts a reconnu la supériorité de son budget à celui de 2023. Les honorables députés procéderont donc à l’examen dudit projet. Rappelons que, outre les ambitions du gouvernement de redresser le secteur culturel gabonais, une opération de rapatriement des biens culturels appartenant au Gabon détenus par la France a été lancée.