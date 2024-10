Follow on X

Gabon : l’activité et les emplois à Olam Palm menacés par les éléphants

Ecouter l'article

Ce lundi 14 octobre 2024, le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a reçu en audience à son cabinet le directeur général d’Olam Palm, Christophe Eyi. Il était question pour ce dernier de présenter au membre du gouvernement les futurs projets d’investissement de l’entreprise mais aussi lui faire part des perturbations dont fait l’objet ses activités du fait de l’éruption d’éléphants sur ses exploitations.

Le conflit homme-faune continue d’être un véritable sujet de préoccupation pour les populations mais aussi pour les entreprises exerçant dans le domaine agricole. C’est notamment le cas de la société Olam Palm dont les activité sont de plus en plus menacé par l’incursion des pachydermes sur leur exploitations, perturbant fortement l’activité agricole et mettant en péril les emplois.

Ainsi, le sujet était au centre de l’audience accordée par le ministre de l’Economie au directeur général de cette entreprise. Ce dernier est venu présenter à Mays Mouissi les solutions envisagées pour pallier ce problème, en l’occurrence la construction de barrières électriques sur 1000 kilomètres. Ces infrastructures seront mises en place en collaboration avec le Ministère des Eaux et Forêts, afin d’assurer la protection des plantations tout en garantissant la sécurité des éléphants.

Vers l’installation de barrières électriques par Olam Palm

Profitant de cette occasion, le membre du gouvernement a demandé au directeur général Olam Palm de trouver une solution rapide aux problèmes créés par l’activité de cette société dans les villages situés dans le département de la Dola. En effet les populations de 7 villages notamment Ferra, Nanga, Mbadi, Mougniwou, Nyanga-Youngou, Mougola et Kanga ont récemment alerté les autorités sur la pollution de plusieurs cours d’eau servant à leur approvisionnement en eau, la prolifération de mouches et de moucherons, les difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes de ces villages mais aussi la réalisation des actions RSE à impact dans ces villages.

En réponse, Christophe Eyi a informé le ministre de l’Economie qu’il a pris acte de ces informations et qu’une équipe va être dépêchée dans ces 7 villages pour évoquer avec les populations les solutions qui pourraient être trouvées.