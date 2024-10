Lesotho – Gabon : 4-4-2, la clé de voûte pour une victoire cash à Durban !

Ecouter l'article

Après une première manche des plus décevantes contre le modeste Lesotho à domicile dans son stade porte-bonheur stade rénovation de Franceville, les Panthères du Gabon s’apprêtent à livrer une finale dans son groupe B à Durban. Si la sélection dirigée par Thierry Mouyouma espère offrir une adversité de taille, il faudra revenir aux basiques avec un 4-4-2 qui apporte plus de solidité à une équipe en rodage.

En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères du Gabon semblent de moins en moins d’attaque et ce, malgré un trio Jim Allevinah, Denis Bouanga et Orphé Mbina. L’ajout de Shavy Babicka n’aura en aucun cas permettant de faire vaciller la défense du Lesotho bien regroupée. Au contraire, les Crocodiles ont pu contrôler nos félins en mettant de l’intensité à la récupération. Mario Lemina et Guelor Kanga n’ont eu que trop peu d’espaces.

Le 4-4-2 une tactique qui rassure !

Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba, tous deux fins connaisseurs des systèmes défensifs, savent pertinemment que la clé de voûte contre une équipe qui s’ouvre très peu c’est : la couverture sur le terrain. En clair, en optant pour un système classique, le duo de techniciens gabonais s’arrogent le luxe d’avoir une bonne occupation de l’espace. Le déploiement étant de nature à réduire le champ de circulation des milieux adverses qui jouent un football direct.

En d’autres termes, « les joueurs peuvent couvrir de grandes zones de jeu à la fois en défense et en attaque. Cela permet à l’équipe d’appuyer et de récupérer le ballon plus facilement et plus rapidement », explique un spécialiste de Footballab.com. Dans le cas d’espèce, l’observation de la première confrontation a démontré une supériorité des joueurs du Lesotho dans les premiers ballons. Il y a régné une scission entre la défense et l’attaque.

Sans domination certaine, Eric Bocoum et ses pairs ont tour à tour perdu de l’énergie au cours de la partie. Pas de quoi faciliter la maîtrise du jeu. Le faible apport d’Anthony Oyono mêlé au faux rythme imposé à droite par Michel Mboula, en manque de repères, n’ont guère permis d’aérer le jeu. Sans prétention aucune, la rédaction de Gabon Media Time (GMT) suggère au sélectionneur national de miser sur 2 pointes Bouanga-Effaghe et en rajoutant Medwin Biteghe dans l’entrejeu.