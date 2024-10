Élim/CAN 2025 : Aubameyang forfait face au Lesotho !

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué de presse du staff des Panthères du Gabon rendu public, ce mercredi 9 octobre 2024, sur la page de Fédération gabonaise de football (Fegafoot) l’indisponibilité du capitaine du Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang aurait ressenti une gêne prolongée depuis la dernière journée de Saudi Pro League. Une mauvaise nouvelle pour Thierry Mouyouma.

Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas de la partie pour la double confrontation des Panthères du Gabon contre le Lesotho, une annonce officialisée par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Le capitaine de l’équipe nationale souffre d’une gêne persistante au genou, exacerbée lors de sa dernière apparition en Saudi Pro League. Une décision prise après consultation entre le staff médical.

Aubameyang Out, Alan Do Marcolino en cafouillage !

Déjà au cœur d’une période difficile, car ayant subi un traumatisme fermé au genou droit lors de son passage à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang craint le pire. Toute chose qui a assis les inquiétudes du staff médical quant à sa capacité à participer aux deux matches décisifs contre le Lesotho. Et ce, d’autant plus que les examens médicaux récents ont confirmé que la gêne se maintenait.

Ce forfait représente un coup dur pour l’équipe dirigée par Thierry Mouyouma. Pierre-Emerick Aubameyang est non seulement un leader sur le terrain, mais également un atout offensif majeur. Son absence pourrait affecter la dynamique de l’équipe et sa capacité à créer des occasions de but. Les Panthères devront donc s’adapter rapidement et envisager des alternatives tactiques pour compenser le manque de son capitaine.

L’une d’entre elles serait évidemment Alan Do Marcolino. Il revient au staff technique de mobiliser d’autres joueurs et de réévaluer ses stratégies pour maximiser les chances de succès lors de cette double confrontation. La pression est d’autant plus forte, car ces matchs sont cruciaux pour la qualification à la CAN 2025. Les Panthères doivent se montrer résilientes et prêtes à relever ce défi sans leur star, tout en espérant un retour rapide d’Aubameyang sur le terrain.