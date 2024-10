Gabon : Zita Oligui inaugure les infrastructures rénovées du CAPEDS

Ecouter l'article

Offrir un cadre de vie agréable et sécurisé aux enfants du Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’Angondjé (CAPEDS) est le défi que s’est fixé Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon. C’est dans cette optique qu’elle a pris part, le samedi 12 octobre 2024, à la cérémonie d’inauguration des bâtiments réhabilités de ce centre, situé dans la commune d’Akanda.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs ministres de la Transition, notamment le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou, et la ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang. Étaient également présents l’Ambassadeur des États-Unis au Gabon, Vernelle Trim FitzPatrick, ainsi que d’autres personnalités. Cet événement témoigne de l’engagement constant de la Première Dame dans la lutte pour améliorer les conditions des enfants en difficulté au Gabon.

Le CAPEDS d’Angondjé fait peau neuve

Les infrastructures réhabilitées et inaugurées comprennent plusieurs installations, notamment une chapelle, des bureaux administratifs, une salle multimédia, une cuisine modernisée et un dortoir entièrement équipé pour les enfants. De plus, un forage ultra-moderne a été installé pour améliorer l’approvisionnement en eau du centre, améliorant ainsi les conditions de vie des pensionnaires.

Dans son allocution, Zita Oligui Nguema a rappelé l’importance du bien-être des enfants pour son époux, le Président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui considère la protection de l’enfance comme une priorité nationale. Elle a également offert aux pensionnaires divers dons, comprenant des kits de toilette, des kits scolaires, des uniformes, et des chaises roulantes pour les enfants en situation de handicap.

Un engagement fort pour l’avenir des enfants en difficulté sociale

Cette réhabilitation marque une avancée significative pour le CAPEDS, et Zita Oligui Nguema a exprimé son souhait de voir ces enfants accéder à l’autonomie, tout en réitérant son engagement à soutenir la lutte contre l’exploitation des enfants au Gabon. Les bénéficiaires, émus, ont exprimé leur gratitude pour cette initiative, qui témoigne de l’attention portée par les plus hautes autorités de la transition aux enfants en difficulté.