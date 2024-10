Franceville : des bus de transport scolaire désormais disponibles 

Ecouter l'article

Afin de soulager les élèves très souvent confrontés à la problématique de la mobilité urbaine durant l’année scolaire, le Délégué spécial en charge de la commune de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, Christian Dominique Ndjogho-Cognot, a procédé récemment au lancement du service de transport en commun destiné aux élèves rapporte Gabonreview dans son article publié le 10 octobre. Une initiative soutenue par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui fait du bien-être des Gabonais sa priorité.

La mobilité urbaine est un véritable poids pour les populations à travers le pays, surtout durant l’année académique où les élèves, les travailleurs et d’autres usagers de la route se retrouvent à lutter pour emprunter un véhicule. Face à cette situation, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a décidé de voler au secours des élèves et de la population de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Pour ce faire, la municipalité a mis à disposition un service de transport en commun le mardi 8 octobre dernier, subventionné en grande partie par le CTRI.

Enfin un service de transport en commun à Franceville

Un soutien que le Délégué spécial de la ville de Franceville n’a pas manqué de remercier et qui viendra soulager les populations à travers les 4 communes. « C’est une initiative qui va sans nul doute soulager les populations qui attendent un peu plus de la part de la collectivité » a confié Christian Dominique Ndjogho-Cognot nous rapporte Gabonreview. Ainsi, pour permettre aux élèves et aux habitants de se déplacer aisément, la municipalité a fixé le prix du transport en commun à 100 FCFA, une somme à la portée de tous qui démontre l’intérêt que les autorités locales portent aux préoccupations des populations de ladite ville.

Il faut dire que les plus hautes autorités de la transitions, en tête desquelles le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est résolument engagé à lutter contre la vie chère mais également à améliorer le bien-être de ses compatriotes. Un premier pas vers l’amélioration des conditions de vie que le Chef de l’Etat ne cesse de prôner comme il l’a si bien rappelé dans son discours de vœux à la nation le 31 décembre 2023 indiquant que les Gabonais méritent une meilleure considération.