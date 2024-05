INPTIC : la direction pointe des contingences administratives face au non-paiement des vacations 

Ecouter l'article

La Direction générale de l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC) est sortie de son silence le 24 mai 2024, suite aux revendications des enseignants vacataires et permanents qui dénoncent des arriérés de paiement des vacations de deux ans. La direction a tenu à apporter un démenti en ce qui concerne le nombre d’années d’arriérées, qui ne concernerait en réalité que l’année académique 2022-2023, la période 2023-2024 devant être payée en 2025. Il était également question de donner les raisons du retard. Lequel serait dû au circuit de paiement qui implique plusieurs entités.

C’est pour tenter de lever l’équivoque et témoigner de sa disponibilité à cultiver le dialogue et à jouer la transparence sur cette question des vacations, que le Directeur général de l’INPTIC, Landry Badiali a instruit ses services de se rendre disponibles afin de « rétablir les faits ». Si dans un premier temps Moukagni Gildas Directeur des études et de la pédagogie a regretté le mode de règlement du différend privilégié par le personnel mécontent, il a tenu à réaffirmer l’engagement du Directeur général de régler dans un premier temps 50% de la dette, en fonction des fonds mis à disposition.

L’INPTIC dépendant du circuit de paiement impliquant plusieurs entités

Alors que le climat reste tendu entre une partie des enseignants vacataires de l’INPTIC et la direction générale, les responsables administratifs se veulent rassurants quant à la volonté de la hiérarchie de régler le différend. Une volonté qu’ils assurent avoir manifestée à plusieurs reprises notamment à travers un dialogue social entretenu et des contacts réguliers avec toutes les entités qui interviennent dans le processus de paiement des vacations. En effet, depuis sa prise de fonctions il y a 3 mois, Landry Badiali a entrepris via ses services, deux rencontres avec les enseignants revendicateurs, dont la dernière a eu lieu le 21 mai dernier. Si les vacataires avaient affirmé qu’au cours de l’une de ces rencontres il leur avait été dit qu’il seraient payés courant mai, l’administration a tenu à apporter un démenti.

« Il n’est pas vrai que nous leur avons donné une date précise des paiements. D’ailleurs, nous ne pouvions nous avancer à de telles affirmations étant donné que chaque acteur qui intervient au processus de paiement a ses propres priorités au regard de l’importance des dossiers qu’il a sur sa table. Nous avons simplement fait des suppositions en nous appuyant sur le calendrier des paiements de 2023. Lesquels avaient eu lieu effectivement au mois de mai. », a précisé le Directeur des études et de la pédagogie. Si la direction de l’institut a reconnu des manquements au regard des retards accusés dans les paiements, elle a toutefois invité les plaignants à faire preuve de compréhension, étant donné que le nouveau Directeur général n’est en poste que depuis 3 mois et que selon eux, il s’attèle à régler cette question en priorité. Tout en se disant consciente des difficultés financières que rencontrent ces agents, la direction de l’INPTIC a appelé à « encore un peu de patience ».