Gabon : le curieux prolongement des cours au pré-primaire dans les écoles privées

Au Gabon, une pratique courante dans les écoles privées suscite des interrogations parmi les parents et les éducateurs : la rétention des élèves après les examens de fin d’année. Cette situation, bien que controversée, serait motivée par plusieurs raisons.

Les épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) sont achevées depuis près de trois semaines, et les résultats de cet examen ont même été publiés. Pourtant, les tout-petits continuent de se rendre à l’école. Cette situation suscite des interrogations et des inquiétudes parmi les parents.

Des motivations pécuniaires ?

Les écoles privées au Gabon, en particulier celles qui offrent un enseignement pré-primaire, ont tendance à maintenir les enfants en classe bien après les examens de fin d’année. De nombreux parents ont exprimé leur frustration face à cette situation. « C’est incompréhensible ! Les examens sont terminés, et les résultats ont été publiés. Pourquoi continuer à envoyer les enfants à l’école ? », s’est interrogée Brigitte, mère d’un élève de pré-primaire à Libreville. Comme beaucoup de parents, elle estime que cette période devrait être dédiée au repos et à la détente des enfants, surtout après une année scolaire chargée.

Les établissements justifient souvent cette prolongation par des raisons pédagogiques. Ils affirment qu’il est bénéfique pour les enfants de rester en contact avec l’environnement scolaire pour consolider leurs acquis et éviter la perte des compétences acquises durant l’année. Les enseignants et les administrateurs scolaires soutiennent que cette période supplémentaire permet de renforcer les bases des enfants en lecture, écriture et calcul.

Cependant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Certains parents soupçonnent que des motivations financières pourraient être à l’origine de cette pratique. En effet, prolonger les cours permet aux écoles privées de justifier les frais de scolarité pour une période plus longue, augmentant ainsi leurs revenus. Pour les parents, cela signifie des coûts supplémentaires, ce qui est particulièrement difficile à supporter dans le contexte économique actuel. D’ailleurs pour contraindre les parents à faire venir leurs enfants certaines écoles retiendraient les bulletins, dossiers et autres comptes rendus des activités annuelles des enfants.