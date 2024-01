Gabon : la taxe sur les retraits pourrait générer jusqu’à 7,56 milliards en 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

Instaurée dans le cadre de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2020 et publiée au journal officiel en mai de l’année suivante, la taxe sur les retraits bancaires n’avait jusque-là, pas obtenu les résultats escomptés. Partant des recettes estimées à peine à 3 millions de FCFA en 2023, celle-ci pourrait générer jusqu’à 7,592 milliards de FCFA en 2024 selon le projet de loi de finances. Un bond exponentiel de 252 985%.

Entrée en vigueur en 2021 soit un an après son instauration par le gouvernement de l’époque et quelques mois après sa publication au journal officiel, la taxe sur les retraits bancaires fixée à 2%, devrait rapporter gros en cette première année de transition. Comme le révèle le projet de loi de finances 2024 toujours en attente de promulgation, cette taxe pourrait générer à l’État des recettes de l’ordre de 7,592 milliards de FCFA. Un bon en avant substantiel par rapport à la Loi de finances 2023 où elles étaient arrêtées à 3 millions de FCFA.

Une hausse de 252 985% par rapport à la Loi de finances initiale 2023

En hausse de 252 985% par rapport à l’exercice précédent, ce qui en fait la recette enregistrant l’augmentation la plus importante en glissement annuel, le montant attendu de cette recette suit la tendance actuelle marquée par l’accroissement des recettes fiscales et douanières. Un accroissement illustré par des recettes douanières perçues de l’ordre de 121,5 milliards de FCFA et fiscales de l’ordre de 188,1 milliards de FCFA, au terme des 100 premiers jours de la transition.

Soulignant aussi bien la volonté des nouvelles autorités de remettre la collecte des recettes fiscales au coeur des grands défis et enjeux économiques, que l’élan de croissance attendue malgré les sanctions régionales qui continuent de peser sur le pays, cette hausse conséquente des recettes liées à la taxe sur les retraits devraient contribuer à améliorer la somme des recettes fiscales. Des recettes dont le cumul devrait augmenter de 202,370 milliards de FCFA, soit une hausse de 13%.



A noter que dans le sillage de cette hausse des recettes fiscales attendues, l’impôt sur les sociétés pétrolières, l’impôt sur les sociétés minières ou encore les retenues à la source, devraient respectivement générer 377,8 milliards de de FCFA, 76,3 milliards de FCFA et 42,3 milliards de FCFA. A contrario, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe sur la valeur ajoutée devraient respectivement chuter de 8,1 milliards de FCFA (-22,2%) et 6,7 milliards de FCFA (-2,6%), toujours selon le projet de loi de finances 2024.