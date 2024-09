Gabon : reprise du national foot le 23 novembre, après 2 ans d’arrêt !

Follow on X

En arrêt depuis plus 2 ans malgré maintes annonces des différents ministres en charge du sport, le National foot 1 et 2 devrait assurément reprendre le 23 novembre 2024. C’est la résolution prise au terme de l’assemblée générale extraordinaire organisée ce samedi 28 septembre 2024 par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp).

Présenté comme un outil indispensable pour le renforcement de l’équipe nationale des Panthères du Gabon, le championnat de football local devrait logiquement reprendre ses droits à compter du 23 novembre 2024. Une annonce faite après concertation de toutes les parties prenantes lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 28 septembre 2024.

Le 23 novembre si le Dr. Augand le veut !

Si le ministre des Sports avait annoncé la reprise du national foot pour le mois de mars, les contraintes financières et techniques n’avaient pas permis la matérialisation. Une situation qui avait créé des remous au sein de la sphère footballistique qui s’estimait, à nouveau, dupée. Pis, la décision du Dr. André Jacques Augand de ponctionner le budget de 285 millions FCFA a du mal à passer.

Ainsi, réunis en assemblée générale extraordinaire, les dirigeants des clubs de football gabonais, la Ligue nationale de football professionnel et l’ensemble des forces vives du domaine, ont tablé sur une reprise du National foot 1 et 2. Et ce, en réitérant l’intérêt de maintenir le budget dégagé en entièreté donc 2,3 milliards FCFA. Il en a été dégagé un chronogramme primaire qui devra être validé par le membre du gouvernement.

« Les clubs ont ramené le budget à 2,3 milliards de nos francs […] À côté de ceux-là, une date a été proposée pour démarrer le championnat. C’est celle du 23 novembre de l’année en cours », a indiqué Brice Mbika Ndjambou, Président de la Linafp, au terme de ladite assemblée générale extraordinaire. Non sans manquer d’annoncer que dès lundi, le bureau de la Linafp s’attellera à déposer cette proposition de reprise sur la table du Dr. André Jacques Augand. Nous y reviendrons !