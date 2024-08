Hépatite B : la vaccination 24h après la naissance, une protection sûre

Ecouter l'article

Le monde a célébré le 28 juillet dernier la journée mondiale contre l’hépatite virale sous le thème « il est temps d’agir ». Considérée comme une journée au cours de laquelle le grand public est sensibilisé sur les risques et les conséquences de l’Organisation mondiale de la Santé ( OMS) a indiqué que « l’hépatite B peut être évitée grâce à un vaccin administré dans les 24 heures suivant la naissance ».

Les hépatites B et C sont à l’origine de 96% de tous les décès dus à l’hépatite virale comme l’a indiqué le rapport publié de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH, les Hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant l’organisme en charge de la santé indique que la vaccination dès la naissance est un moyen essentiel pour prévenir la transmission de l’hépatite B de la mère à l’enfant, qui peut entraîner des infections chroniques et des maladies graves du foie plus tard dans la vie.

La vaccination un outil plus nécessaire dans lutte contre l’hépatite virale

La vaccination du point de vue général est l’un des moyens les plus fiables pour protéger le système immunitaire des enfants. Pourtant à ce jour, seuls 17% des nouveau-nés en Afrique sont vaccinés contre l’hépatite B dans les 24 heures suivant leur naissance. Des chiffres extrêmement faibles, quand on sait que cette maladie tue plus de 125 000 Africains chaque année, précise l’OMS. Face à cette situation, il est plus qu’urgent de sensibiliser les parents sur l’importance de prendre part au Programme élargi de vaccination (PEV) au cours duquel plusieurs vaccins sont administrés aux enfants afin de les protéger contre toutes formes de maladies graves que l’on peut prévenir.



Rappelons que lors des campagnes de vaccination de routine, les enfants de 0 à 5 ans reçoivent un vaccin qui protège simultanément contre les 5 pathologies que sont : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, hépatite B et Hæmophilus influenzae de type b (Hib) qui sont des maladies infantiles graves. Il est donc dans l’intérêt des parents d’adhérer massivement à cette initiative sanitaire. Il est important de préciser que l’hépatite est une inflammation du foie, un organe important qui filtre le sang et combat les infections. Classées en cinq groupes (A,B,C,D et E), l’OMS précise que les plus virales et les plus courantes sont les hépatites B et C, responsables de la hausse de la mortalité dans le monde, liée à cette pathologie.