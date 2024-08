Charbonnages : les TM et autres transporteurs sollicitent un espace pour l’exercice de leur activité

Au micro de notre confrère La fuite de l’info, les conducteurs de TM et autres transporteurs de marchandises et matériaux de construction, ont exprimé leur malaise suite à leur expulsion de la zone de l’échangeur des Charbonnages. Délogés dans le cadre de l’opération « Libérez les trottoirs » initiée par le délégué spécial de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo, ces travailleurs ont demandé l’indulgence des autorités pour obtenir un espace où exercer leur activité.

C’est par le biais de Jean Robert Menie, Président du Syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon (SYLTTEG), que ces commerçants affectés par la même opération ont dénoncé leur situation inconfortable. Relocalisés dans des sites appropriés, les transporteurs n’ont pas bénéficié de telles mesures. Cette situation crée des difficultés pour ces travailleurs et leurs familles, les privant de leur source de revenus depuis un mois.

Les transporteurs en attente d’un espace de travail

Les conducteurs des TM, en conformité avec les règlements municipaux, ont obéi aux directives en quittant les lieux. Cependant, ils souhaitent désormais retrouver un espace pour continuer leur activité. Ils appellent les autorités municipales à faire preuve de compréhension, expliquant qu’ils respectent les règles et n’occupent pas les trottoirs de manière anarchique. Toute chose qui ne justifie pas ainsi leur inclusion dans l’opération. « Depuis 1 mois, les transporteurs de marchandises et matériaux de construction se retrouvent sans endroit pour exercer leur activité », a indiqué Jean Robert Menié.

La demande des transporteurs est claire, ils veulent un espace dédié pour pouvoir exercer leur métier en toute légalité et sans entrave. En regagnant cet espace, ils espèrent reprendre leurs activités et subvenir aux besoins de leurs familles. Le SYLTTEG, par la voix de Jean Robert Menie, exhorte les autorités à considérer leur situation avec bienveillance et à leur accorder un site adapté à leurs besoins. « Nous sommes là pour solliciter l’indulgence du délégué spéciale de Libreville tout en adhérant à l’opération libérez les trottoirs », a déclaré le président du SYLTTEG en garantissant la volonté de ces travailleurs de maintenir cet espace propre. Il a également rappelé que cette inactivité pourrait avoir une incidence sur le coût de ce service.

Le Général Judes Ibrahim Rapontchombo et les autorités municipales de Libreville, qui entendent redonner à la capitale une nouvelle ossature et une structure mieux adaptée aux récentes évolutions urbaines, sont maintenant appelés à répondre à cette sollicitation afin de permettre aux transporteurs de reprendre leurs activités sans nuire à l’ordre public. Une réflexion profonde pourrait enfin être menée en intégrant toutes les parties prenantes, allant des Impôts aux transports, dont le ministre souhaite « anoblir » le métier. C’est aussi cela la restauration dont parle le CTRI depuis son arrivée.