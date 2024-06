Port-gentil : campagne de vaccination intensifiée du 14 au 18 juin 2024

Ecouter l'article

Le ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) procède du 14 au 18 juin 2024, au lancement des activités de vaccination intensifiées à Port-gentil, dans la province de l’Ogooué maritime. Et ce dans le but de renforcer la couverture vaccinale, et protéger les enfants contre les maladies infantiles graves.

Les vaccins contribuent à protéger les enfants des maladies graves voire mortelles et favorisent la bonne croissance de ces derniers. En effet, chaque dose de vaccin reçue permet de stimuler le système immunitaire pour combattre efficacement les infections spécifiques, affirme l’UNICEF. C’est donc soucieux du bien-être des tout petits que le ministère de la Santé et l’organisme en charge la santé et de la protection organisent une campagne de vaccination du 14 au 18 juin prochain, dans la capitale économique.

4 jours de vaccination intensive dans la ville de Port-gentil

Si le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF) indique qu’environ 1 enfant sur 5 dans le monde n’est pas entièrement protégé contre les maladies à prévention vaccinale, cette campagne de vaccination permettra donc d’y remédier. Pour se faire chaque parent est appelé à prendre part à cette initiative sanitaire . « L’opportunité est offerte à chaque parent du 14 au 18 juin de faire vacciner gratuitement son enfant âgé de 0 à 5 ans contre la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos, l’Hépatite B, les méningites, la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite » indique le ministère de la Santé, qui ambitionne renforcer l’immunité collective des enfants.

Mais aussi l’administration de la vitamine A sera disponible. Outre la vaccination infantile, les femmes enceintes pourront également bénéficier de la vaccination contre le tétanos. Ainsi pour profiter de cette campagne importante pour le bien-être des enfants, chaque parent devra se rendre dans les sites de vaccination habituels que compte la ville de Port-gentil. Une adhésion massive est donc attendue par chaque famille, toute chose qui contribuera également à améliorer la couverture vaccinale chez les enfants.