Port-Gentil : un chauffeur ivre fait 8 victimes

C’est dans la soirée du mardi 30 juillet 2024 que l’incident a eu lieu dans la ville de Port-Gentil Chef-lieu de la province de l’Ogooué Maritime. En effet, un conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule faisant de facto une sortie de piste qui lui aurait conduit dans un débit de boisson. Cet accident, qui est intervenu alors que le chauffeur était en état d’ivresse, a donc fait 8 victimes dont trois en état d’urgence absolue et cinq autres en état d’urgence relative.

C’est l’événement qui fait l’actualité au niveau de la ville du sable plus précisément dans la zone dénommée « chez papa poulet ». Et pour cause, un accident de circulation est le fait qui a entaché la soirée du mardi 30 juillet 2024 dans cette partie du pays. L’individu au volant de ce véhicule a fait une sortie de piste avant de finir sa course dans un débit de boisson. Faisant ainsi plusieurs victimes sur son passage. C’est sans aucun doute la perte de contrôle du véhicule mais surtout son état d’ébriété qui serait la cause de cet incident.

Plus de peur que de mal

En effet, cet accident a fait huit victimes. Il s’agit de plusieurs compatriotes qui étaient paisiblement assis dans le bar où le véhicule a terminé sa course. D’après des sources, il y a eu trois blessés qui sont en état d’urgence absolue et cinq autres en état d’urgence relative. A l’heure où nous mettions presse de cet événement dont les résultats sont légers d’autant plus qu’il n’y a pas eu de pertes en vies humaines. Les victimes sont au Centre Hospitalier Régional de Ntchengué.



Un incident qui vient une nouvelle fois mettre au goût du jour la question de l’alcool au volant. L’alcool étant une boisson qui finit très souvent par faire perdre les moyens des individus qui en consomment en quantité a toujours été déconseillé à ceux qui conduisent. Faut-il que les autorités mettent en place des contrôles routiers journaliers afin de faire passer des tests d’alcoolémie, de drogues et autres stupéfiants aux conducteurs comme en hexagone afin de baisser le taux d’accidents dans notre pays? On ne le dira jamais assez, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. L’individu qui décide de ne pas prendre la route alors qu’il est sous l’effet de l’alcool est un homme prudent qui se protège et protège ses semblables.