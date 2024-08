Haut-Ogooué : appel à candidature pour le programme « Un taxi, un Emploi, un Avenir »

Follow on X

La Comilog, en partenariat avec le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) et la microfinance EDG, lance le projet « Un Taxi, un Emploi, un Avenir » au profit de 20 gabonaises et gabonais résidant dans les communes de Moanda, Franceville, Mounana et Bakoumba.

1- Pour être éligible au projet, le candidat doit remplir les critères suivants : Être de nationalité gabonaise ;

Être détenteur d’un permis C-D datant au moins de 3 ans ;

Être résident d’une des villes suivantes : Moanda, Franceville, Mounana et Bakoumba ;

Avoir un âge compris entre 21 et 60 ans ;

Être titulaire au minimum du BEPC ou d’un diplôme équivalent

2- Composition du dossier :

01 copie de la pièce d’identité ;

01 Copie de l’extrait de naissance légalisé ;

01 copie du permis de conduire;

01 copie certifiée conforme à l’original du diplôme justifiant du niveau requis (à partir du BEPC ou équivalent) ;

01 extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les inscriptions sont ouvertes du 21 août au 05 septembre 2024 de lundi à vendredi de 09h00 à 14h00 aux endroits suivants:

Hôtel de ville de Moanda ;

Locaux du PNPE à Franceville ;

Hôtel de ville de Mounana ;

Hôtel de ville de Bakoumba.