Gabon : port fluvial et débarcadère de Ndjolé, bien plus qu’un projet, une nécessité

Au cours de sa tournée républicaine de 72 heures dans la province du Moyen-Ogooué en juin dernier, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, octroyait à la commune de Ndjolé une enveloppe de 1,3 milliard de FCFA destinée à la réalisation de projets immédiats. Parmi ces projets, le port fluvial de Ndjolé. Bien plus qu’un simple projet gouvernemental, ce port qui doit être construit en priorité, modifierait à la fois les habitudes des habitants de la région et l’architecture économique avec de nombreux avantages notamment sociaux tout comme le potentiel débarcadère.

Petite ville du Gabon, située dans la province du Moyen-Ogooué, Ndjolé fait partie de ces villes de l’arrière pays, riche en ressources naturelles, historiques et culturelles, mais délaissée par l’exécutif. Pourtant, que ce soit sur le plan économique, touristique, culturel, la ville n’a rien à envier à une autre localité. Preuve ultime de ce délaissement, l’absence de débarcadère et de port fluvial. Toute chose qu’espère rectifier le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans la poursuite de sa tournée républicaine, octroyait le 21 juin dernier, une enveloppe de 1,3 milliard de FCFA destinée entre autres à la réalisation de projets immédiats et utiles aux populations.

Justement, parlant d’utilité immédiate, le débarcadère de Ndjolé. En 2024, 141 ans après sa création supposée par Pierre Savorgnan de Brazza, Ndjolé vit encore au rythme des années coloniales. Des pirogues qui attendent les passagers de façon triviale sans réelles mesures de sécurité, un espace pas du tout aménagé où se côtoient voyageurs de passage et habitants désœuvrés. Pourtant, la ville comme la plupart des villes du Gabon, offre une beauté naturelle à couper le souffle. Des aspects qui avaient conduit Oligui Nguéma à annoncer « le lancement des travaux de voiries de la ville de Ndolé, afin de la rendre moderne et plus conviviale (…) et la pose de la première pierre du port fluvial de Ndjolé ».

Port fluvial et débarcadère, une nécessité absolue

Capable d’améliorer l’efficacité du transport fluvial, voie essentielle pour les échanges dans les régions éloignées ou les zones mal desservies par les infrastructures routières, de faciliter le déplacement des personnes et des marchandises le long des rivières, de stimuler l’économie locale en favorisant le commerce et le transport de biens, de réduire le coût des transports, et même d’encourager le développement du tourisme, ce qui pourrait accompagner le développement de l’Île Samory Touré, le débarcadère serait une source de revenus pour la ville et de diversification de l’économie pour le pays. Il pourrait jouer un rôle clé dans le développement économique et social de la ville et de ses environs.

Idem pour le port fluvial à Ndjolé. En plus d’améliorer le transport du minerai et de libérer la voie ferrée dont l’investissement en vue d’une amélioration conséquente se chiffre en milliard de dollars US, la construction d’un port fluvial à Ndjolé pourrait jouer un rôle clé dans le développement économique de la région, stimulant l’activité économique locale, créant des emplois (500 au minimum ont d’ailleurs été annoncés par le président de la transition) et soutenant les entreprises locales. Quand on sait que l’axe Ndjolé-Bifoun est l’un des pires axes routiers de notre pays du fait d’un trafic intense et continue des poids lourds, ce n’est donc pas une option mais une obligation doublée d’une opportunité économique.