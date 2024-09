Gabon : vers une harmonisation des procédures de recrutement dans la Fonction publique 

Ecouter l'article

Après les échecs des gouvernements successifs, les autorités de la transition veulent à leur tour s’attaquer à la problématique de la rationalisation de la masse salariale au sein de la Fonction publique. En effet, au terme du Conseil des ministres de ce 12 septembre, un projet de décret fixant la procédure de recrutement des agents publics de l’Etat a été adopté.

« Renforcer le dispositif de gestion des ressources humaines de l’administration dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences qui vise l’assainissement des modalités de recrutement à la Fonction Publique et de la masse salariale ». C’est l’objectif visé par les autorités à travers ce projet de décret pris en application des dispositions de la loi numéro 001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction publique et de toutes les autres dispositions en vigueur.

Exigence d’un plan de recrutement d’agents élaboré chaque année

Selon le Communiqué final du Conseil des ministres, « tout recrutement dans la Fonction Publique est suscité par une évaluation des besoins en ressources humaines ». S’il n’y a rien de nouveau dans cette démarche, les changements voulus par les autorités tiennent principalement à « l’exigence d’un plan de recrutement élaboré chaque année et transmis au plus tard la première quinzaine du mois d’avril ; l’interdiction d’établir l’attestation de prise de service ou de générer l’identifiant avant l’obtention du poste budgétaire ; l’existence d’un cadre d’expression et de validation des besoins émis par les administrations ».



En outre, une instance d’évaluation et de validation des plans de recrutement composée du ministre de la Fonction publique, de celui des Comptes publics, du ministre du département demandeur, respectivement Président et vice-présidents 1 et 2 sera mise en place. Lesquelles autorités seront accompagnées par des membres issus de directions techniques à l’instar de la solde, celle du recrutement, la DGBFiP, le Secrétaire général du ministère de la Fonction publique, son Directeur général, le Secrétariat général du ministère demandeur etc. Bref, le dispositif voulu se veut collégial et transparent. Rappelons que l’une des exigences régulièrement formulées par les partenaires techniques du Gabon dans l’assainissement des comptes publics est l’optimisation de la masse salariale. Or au Gabon, rien que dans la loi de finances rectificative 2024, ce poste de dépense représente sensiblement 20% du budget général de l’Etat.