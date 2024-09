Gabon : la mise en oeuvre du PUDC au menu de l’échange entre Oligui Nguema et Ahunna Eziakonwa

Ecouter l'article

Ce mardi 17 septembre 2024, le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema a reçu en audience au Palais Rénovation une délégation de représentants d’organes des Nations Unies conduite par la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Ambassadrice Adjointe et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique Ahunna Eziakonwa. Au menu de cette rencontre le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) fruit d’un accord entre l’Etat gabonais et l’organisation onusienne.

En effet, au cours de cette entrevue, le chef de l’Etat et ses hôtes ont évoqué le processus de mise en place du programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et ses contours. Doté d’une enveloppe de 200 millions de dollars soit 117 milliards de FCFA ce programme a pour objectif de booster le développement économique et infrastructurel dans les zones rurales.

Accentuer le développement du Gabon grâce au PUDC

Mis en place dans plusieurs pays en développement, « le PUDC se caractérise essentiellement par l’équipement, la construction, et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires, éducatives, énergétiques , hydrauliques et routières dans les zones enclavées et vise la création de richesses et l’amélioration des conditions de vie des populations ». Une véritable opportunité donc pour le Gabon qui lui permettra d’améliorer de manière efficiente les conditions de vie des populations.

Ainsi, il s’agira préalablement pour l’institution d’identifier les différents besoins des populations rurales et l’étude de faisabilité avant d’apporter un appui technique dans la réalisation des projets structurants en impliquant la main d’œuvre locale. Autre point abordé lors de cet entretien entre le Général Brice Oligui Nguema et Ahunna Eziakonwa le processus de transition en cours au Gabon.

Entre autres points abordés lors de l’entrevue : le respect du Chronogramme , la tenue dernièrement d’un dialogue national inclusif, l’élaboration d’un projet de constitution ainsi que la préparation d’un référendum.