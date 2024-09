Gabon : l’Oiseau Rare annonce son featuring avec Shatta Wale

Ecouter l'article

C’est par le biais d’une vidéo relayée sur ses différents réseaux sociaux que l’artiste gabonais l’Oiseau Rare a annoncé avec émotion son featuring avec le rappeur ghanéen Shatta Wale ce mardi 17 septembre 2024. Le chef des « rarissimes » va donc collaborer avec le père du « Shatta », mouvement sur le titre « Mili-Mili ». Il s’agit d’un titre qui figure dans le prochain projet du jeune Gabonais « Afro Ntcham Vol 1».

C’est la nouvelle qui alimente les conversations des mélomanes gabonais et des « rarissimes ». En effet, depuis quelques heures, la toile gabonaise est en ébullition. Et pour cause, l’Oiseau Rare a dévoilé au public l’identité de son invité de marque sur son nouveau projet « Afro Ntcham Vol 1 ». Un moment plein d’émotion au cours duquel, le jeune artiste a pleuré de joie. D’ailleurs, bien avant l’annonce, il a déclaré « Oh mon Dieu, je ne crois pas ».

L’Oiseau Rare, une étoile filante

C’est le moins que l’on puisse dire pour celui qui depuis quelques années rassemble les foules et met d’accord plus d’un. En effet, celui qui avait commencé à imiter Shatta Wale est aujourd’hui en collaboration avec le ghanéen sur l’un de ses projets. C’est sans aucun doute un rêve qui devient réalité pour le fils de maman Happy. Le chef de chantier a donc fait écouter une partie de sa collaboration à sa fanbase.

Dans la prod, on peut écouter le passage du père du « Shatta mouvement ». Si l’Oiseau Rare n’a joué qu’une partie du morceau, il est clair qu’il s’agit d’un nouveau banger qui fera assurément bouger la capitale gabonaise et même le continent. D’après certaines indiscrétions, cette collaboration devait avoir lieu en 2023 au cours du festival Music Collaboration organisé par Direct Prod. Cette dernière n’avait finalement n’avait pas eu lieu pour des raisons inconnues. Fort heureusement, le père et le fils sont dorénavant réunis. Vivement la sortie de ce projet.