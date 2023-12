Gabon : vers une énième prorogation des CNI invalides dès janvier 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours du conseil des ministres tenu le 1er février 2023, qu’il a été décidé par décret de proroger jusqu’au 31 décembre 2023 les cartes d’identité nationales établies entre 2011 et 2013. Prise dans l’urgence par le gouvernement pour permettre aux populations d’aller au vote d’août dernier, en attendant la production de nouvelles Cartes nationales d’identité électroniques (CNIE), cette mesure devrait encore une fois être prolongée par la Direction générale de la documentation et l’immigration (DGDI). Une énième prorogation qui interroge sur la capacité des autorités à résoudre cette problématique.

Alors que l’ancien ministre de l’intérieur Lambert Noël Matha avait annoncé la prorogation de 10 ans des cartes nationales d’identités établies en 2013 l’opinion se questionnait sur les mesures qui suivront puisque dès le 1er Janvier 2024, les populations gabonaises détentrices de ce précieux document se retrouveront “sans papiers”. Bien qu’aucune communication officielle n’ait été faite, il semblerait que les détenteurs des CNI expirées bénéficieront une nouvelle fois d’une extension de validité de plein droit exceptionnelle.

Une prorogation tacite de la validité des CNI

En effet, conscient que la date arrêtée arrive à son échéance, les autorités gabonaises ont opté une fois de plus pour une prorogation. Comme l’a indiqué à Gabon Media Time le conseiller en communication du ministre de la communication, Jean Eric Nziengui Mangala, « les dispositions sont en train d’être prises pour que les populations aient de nouvelles cartes nationales d’identité au plus vite. En attendant, les CNI arrivées à expiration seront à nouveau prorogées et seront valables pour tout acte utile dans la vie courante ».



Vue la lenteur accusée par le gouvernement déchu dans le lancement de l’opération de l’établissement de ce document administratif, et en dépit de la nouvelle prorogation des CNI, les Gabonais espèrent qu’une solution idoine sera véritablement trouvée. Car bon nombre de citoyens, très souvent lors des contrôles de police ou lors d’une opération bancaire, se voient renvoyés au motif que la pièce d’identité présentée serait expirée. Gageons que la reprise de la délivrance de ce précieux document de citoyenneté, ne sera pas toujours repoussée comme dans l’ancien régime. Wait and see.