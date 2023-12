Gabon : l’université d’Oyem ressuscitée par le Gen. Oligui Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

En tournée républicaine depuis le 8 décembre dernier, le président de la Transition, chef de l’Etat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a séjourné dans la province du Woleu-Ntem, où il est allé s’enquérir des conditions de vie de ses compatriotes. A la faveur d’une cérémonie organisée à la Place des fêtes de la Commune d’Oyem ce 21 décembre, le chef de l’Etat a annoncé la concrétisation du projet de l’université d’Oyem.

C’était l’une des annonces les plus attendues au sein de l’opinion publique. Si lors de son discours de politique générale devant les parlementaires de Transition, le Premier ministre de Transition, Raymond Ndong Sima, n’avait annoncé que la réalisation des universités d’Akanda et de Port-Gentil, Brice Clotaire Oligui Nguema vient de lever les doutes sur le projet de l’université d’Oyem, mis sous le tapis par le pouvoir déchu.

Vers une sortie de terre de l’Université d’Oyem

Si aucun calendrier n’a pour l’heure été décliné, le natif du Woleu-Ntem a donné sa parole de militaire, en présence de milliers de woleu-ntemois, et de plusieurs personnalités originaires de la province. Après avoir appelé les cadres de la province à l’unité et à une réflexion concertée en vue de proposer des projets de développement devant profiter aux populations, le chef de l’Etat s’est voulu concret en abordant la question de cet édifice.



« Il convient de définir ensemble les différentes écoles et facultés que devrait accueillir l’université d’Oyem », a-t-il lancé, avant de poursuivre « l’Université d’Oyem verra bien le jour ! ». Dès sa prise de pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a mis un accent particulier sur la formation des jeunes, et notamment leurs conditions d’apprentissage. Si la concrétisation de cet éléphant blanc d’Ali Bongo se veut être une réponse durable face à la congestion des deux principales facultés du pays, le président de la Transition a récemment décaissé une enveloppe de 13 milliards de Fcfa pour la réhabilitation des batiments des universités et Grandes écoles du pays.