Gabon : un émissaire d’Archange Touadera s’enquiert du déroulement de la Transition

Ce lundi 30 septembre 2024, le Vice-Président de la Transition, Joseph Owondault-Berre a reçu en audience à son cabinet le ministre centrafricain de l’Administration du territoire, Bruno Yapande, émissaire du Président de la République centrafricaine Archange Touadera. Au menu de cet entretien entre les deux hommes, le processus de transition en cours au Gabon et le chronogramme pour un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays.

Le processus de transition entamé le 30 août 2023 après la prise de pouvoir des militaires continue d’être suivi par les instances communautaires. C’est le sens à donner à l’envoie d’un émissaire du président centrafricain, par ailleurs Facilitateur de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), Faustin Archange Touadéra qui a tenu à s’informer du déroulement de la transition.

La RCA s’assure du bon déroulement de la Transition au Gabon

Dépêché à Libreville, il était question pour le ministre centrafricain de l’Administration du territoire, Bruno Yapande de s’enquérir de l’évolution de la Transition gabonaise et de l’exécution du chronogramme pour un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du mandat assigné au président centrafricain qui avait d’ailleurs pris part en avril dernier à la cérémonie d’ouverture des travaux du Dialogue national inclusif (DNI).

Outre cette question, le vice -président de la Transition et son hôte ont également évoqué le renforcement des liens diplomatiques sur l’axe Libreville-Bangui. Ainsi, les autorités centrafricaines entendent également s’inspirer de l’expérience du Gabon dans l’organisation des locales. Car, la RCA organise, cette année, les municipales et locales. Il faut souligner que cela fait 40 ans que le pays n’a plus jamais organisé ces élections. Puis, en 2025, le pays va organiser les élections générales, notamment la présidentielle et les législatives.