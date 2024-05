Gabon : quand le gouvernement désavoue vigoureusement le DGBFiP sur la question des primes

Ecouter l'article

Renforcer la transparence et la gouvernance, relancer la croissance économique et stabiliser la situation budgétaire à travers des efforts qui devront se poursuivre « sans relâche ». Telles étaient les conclusions des services du FMI après avoir conclu leur mission de consultation au titre de l’article IV de 2024 au Gabon, en février dernier. Des termes clairs, qui ne semblent pas être du goût de l’actuel DGBFip, Aurélien Minsta Mi Nguema, qui heureusement, vient d’être repris en plein vol par les ministères de l’Économie et des Comptes publics par le biais de leurs secrétariats généraux.

Bien que censée « assurer l’exécution de la politique du Gouvernement en matière de budget, de gestion financière et comptable de l’Etat », la Direction générale du Budget et des Finances publiques (DGBFip), vient une fois de plus de se laisser tenter par un dépassement de fonction inédit. Devant ses agents, son premier responsable Aurélien Mintsa Mi Nguema, dont on attend toujours l’actualisation des rapports d’exécution budgétaire pour se faire une idée réelle du volume de dépenses effectuées par le régime déchu afin d’en mesurer l’ampleur sur les perspectives économiques, s’est laissé aller, en annonçant une « d’augmentation de primes à la performance budgétaire ».

En effet, face à ses administrés, ce diplômé des Sciences économiques, option économie publique, s’est ainsi substitué au comité d’administration composé des secrétaires généraux des ministères de l’Economie, des Comptes publics et du Pétrole, qui n’ont d’ailleurs pas manqué de le lui rappeler. Vigoureusement, le secrétaire général des Comptes publics, Guy Nazaire Samba, dans un communiqué daté du 25 mai dernier, dont Gabon Media Time a reçu copie, l’a renvoyé à ses cours concernant le décret n°160/PR/PM du 30 juin 2022 relatif à ces questions de primes à la performance budgétaire, lui rappelant par ailleurs, les contours de l’arrêté n°0060 du 08 mars 2024 fixant le cadre inclusif des négociations avec les régies financières.

« Aucune administration ne peut se prévaloir d’une quelconque décision de modification du niveau actuel des primes »

Repris en plein vol par sa hiérarchie, qui a également rappelé « aucune administration ne peut se prévaloir d’une quelconque décision de modification du niveau actuel des primes payées à l’ensemble des agents de ces trois départements ministériels en l’absence de conclusions des négociations », le DGBFip qui a également reçu une tapette sur les doigts de la part du ministère de l’Economie et des Participations à travers son Secrétaire général, Patrick Christian Ebe, a donc été renvoyé à ses missions premières. Des missions qui, on le rappelle, s’articulent autour de l’élaboration, du suivi et du contrôle du budget, des dépenses publiques, de la gestion des patrimoines administratifs, du contrôle de l’ensemble des ressources et des charges publiques entre autres.

Dans un contexte où l’économie se remet peu à peu de multiples chocs endogènes et surtout exogènes, avec une croissance qui devrait s’établir autour d’à peine 3% en 2024-25, il est nécessaire que les efforts visant à renforcer la transparence et la gestion des finances publiques se poursuivent sans l’ombre d’un relâchement. Toute décision impliquant les finances publiques devra être pesée et jugée par sa pertinence. Un « accent devra être mis sur la correction des déséquilibres budgétaires afin de ramener les déficits à des niveaux finançables et freiner l’augmentation de la dette », comme l’ont rappelé en février dernier les services du FMI. En reprenant ainsi le DGBFip, il était donc question, pour le gouvernement, de réaffirmer son engagement ferme à restaurer la signature du Gabon.