Gabon : la DGBFiP fait-elle de la rétention du rapport d’exécution budgétaire ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Créée dans le but de concevoir les différents éléments de la politique budgétaire de l’Etat, d’élaborer les normes de préparation, d’exécution et de diffuser les référentiels des documents budgétaires, la Direction générale du Budget et des Finances publiques (DGBFiP) est au cœur du processus de la dépense publique. Malgré ce positionnement, cette direction placée sous le joug de Fabrice Andjoua Bongo Ondimba entre 2017 et 2023, est peu à peu tombée dans une forme de rétention d’informations. Ne publiant plus aucun rapport depuis trois ans, cette direction du ministère des Comptes publics peine à s’arrimer aux changements en cours, notamment ceux intervenus au sein du ministère de l’Économie.

Reprise de la coopération internationale. Accroissement des recettes fiscales et douanières sous la houlette des directions des Douanes et des Impôts au dynamisme retrouvé. Apurement des dettes intérieures et extérieures grâce à l’énergie déployée par la direction générale de la dette. Accentuation des contrôles ayant permis à l’État d’engranger plus de 155 millions de FCFA au titre des amendes, frais et pénalités infligés aux opérateurs économiques récalcitrants entre octobre et novembre 2023. Le bilan du ministère de l’Économie à peine 3 mois après la prise de fonction de Mays Mouissi est très honorable.

Cependant, si côté recettes tout semble aller pour le mieux comme en témoignent les 7 milliards de FCFA collectés au titre du contentieux, côté dépenses, c’est l’opacité quasi totale à la DGBFiP. Un hermétisme essentiellement lié au mutisme de la direction générale du Budget et des Finances Publiques (DGBfiP). Pourtant, au cœur de l’appareil de la dépense publique, cette direction pilotée depuis fin septembre 2023 par Aurelien Marcel Mintsa Mi Nguema, peine à s’arrimer aux nouvelles directives édictées par l’actuel ministre de l’Economie et des Participations. Directives qui enjoignent à une transparence et une divulgation quasi-totale de l’information notamment financière.

Aucun rapport de la DGBFip depuis près de trois ans

Zéro chiffre. Zéro rapport Zéro informations financières. Site internet en maintenance depuis plusieurs mois pour une direction censée concevoir les différents éléments de la politique budgétaire de l’Etat, d’élaborer les normes de préparation, d’exécution et de diffuser les référentiels des documents budgétaires. Emboîtant le pas son prédécesseur Fabrice Andjoua Bongo Ondimba qui avait fait de l’obscurantisme sa marque de fabrique, Marcel Mintsa Mi Nguema semble lui se présenter en chantre de l’hermétisme, alors qu’il serait de bon aloi que les gabonaises et les gabonais à qui on promet un nouvel « essor vers la félicité » sache exactement comme toutes ces sommes qu’on leur agite, sont dépensées et dans quel intérêt, surtout quand on sait que le pays est loin d’être à l’avant garde en matière de statistiques publiques, de gestion des archives publiques.