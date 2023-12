Gabon : près de 310 milliards de recettes douanières et fiscales collectées au cours des trois derniers mois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Priorité absolue du gouvernement de transition, la mobilisation des recettes fiscales et douanières pour le financement de la transition semble aller bon train. Comme indiqué récemment par le ministère en charge de cette question, ce sont près de 310 milliards de FCFA qui ont été collectés depuis le début de la transition, soit depuis une centaine de jours. Des objectifs largement au–dessus des attentes comme l’ont affirmé les responsables du ministère de l’économie et des participations.

22ème sur 30 économies africaines et 89ème sur 104 États évalués à travers le monde en matière de transparence des dépenses fiscales, selon le classement du Conseil sur les politiques économiques (CEP) et l’Institut allemand pour le développement et la durabilité (IDOS) publié le 9 octobre dernier, le Gabon entend fournir les efforts nécessaires pour rejoindre le peloton de tête. C’est le sentiment qui se dégage en observant les récentes données financières fournies par le ministère en charge de l’économie et des participations.

Recettes fiscales et douanières dans le vert

Une centaine de jours à peine après leur entrée en fonction, Mays Mouissi et ses équipes, notamment celles des Douanes et des Impôts, ont réussi à accroître le niveau de recettes. En effet, entre Septembre et Novembre 2023, ce sont pas moins de 121,7 milliards de FCFA de recettes douanières qui ont été engrangées sur un objectif globale d’un peu plus de 82 milliards de FCFA. Un taux de réalisation moyen de 147% qui témoigne de la célérité observée au cours des trois derniers mois.

Concernant les recettes fiscales, le constat est encore plus parlant puisque sur la période sous revue, ce sont plus de 284,2 milliards de FCFA qui ont été engrangés sur un prévisionnel de 188,1 milliard de FCFA. Un taux de réalisation moyen de 150% qui tranche avec la faiblesse d’exécution de ces dernières années et surtout qui traduit un dynamisme retrouvé au sein de ces deux régies financières au cœur de la stratégie économique du pays.

Porté par l’assainissement du cadre macroéconomique, l’application des règles de transparence et d’orthodoxie financière et l’élargissement de l’assiette de l’impôt, le tout avec en ligne de mire l’investissement dans des projets structurants, cette nouvelle dynamique devrait s’intensifier au regard du projet de budget colossal pour l’exercice budgétaire 2024. Un projet de budget équilibré en ressources et en charges à plus de 4162 milliards de FCFA.