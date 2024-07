Follow on X

19 juillet 2023- 19 juillet 2024 : Voilà un an que notre bien-aimé père et époux, Pr Michel MBINA MOUNGUENGUI nous a quittés pour la félicité. Nous invitons tous ceux qui l’ont connu et aimé à avoir une pensée pieuse en ce jour anniversaire de décès.