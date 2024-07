Gabon : Gérard Ella Nguema dénonce la bamboula politique autour du Gén. Oligui Nguema

Follow on X

Ecouter l'article

Il a été particulièrement discret depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité de laquelle s’en est suivie sa nomination en qualité de député de la Transition. Pourtant, Gérard Ella Nguema est resté fidèle à son franc parler. C’est notamment ce qui ressort d’une interview accordée le 6 juin dernier à notre confrère Congossa News au cours de laquelle il a dénoncé certaines pratiques de l’entourage du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui rappellent les vestiges de l’ancien pouvoir.

Depuis le début du processus de transition, Gérard Ella Nguema s’est surtout concentré sur ses activités de député de la Transition, en plus du Dialogue national inclusif auquel il a participé. Si au cours de cet échange il a réaffirmé son soutien au Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) ainsi qu’à son chef le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2023 a surtout invité ce dernier à apporter des correctifs face selon lui à certaines pratiques « kounabélistes » qui font leur retour

Recentrer la transition sur des objectifs nécessaires au bien-être des Gabonais

C’est en cela que Gérard Ella Nguema envisage cette Transition. En effet, évoquant la visite de travail à Paris du chef de la Transition, le député de la Transition a regretté que la délégation soit composée d’autant de personnes. « Il ne faut pas que les visites du chef de l’Etat deviennent du tourisme. En France, tout le monde est parti du Gabon, pour quelle raison alors qu’il s’agissait d’une visite de travail ? », s’est-il interrogé. Dénonçant la présence de « charlatans » autour du chef de l’Etat, Gérard Ella Nguema y voit un retour aux anciennes pratiques.

Réaffirmant son soutien au CTRI, Gérard Ella Nguema a toutefois posé une condition « Autant je suis prêt à soutenir le CTRI, autant je me pose des questions au regard de tout ce que nous voyons actuellement. Je suis un homme entier (…), je soutiendrai le général Oligui et le CTRI, mais cette courtisanerie sans limite devrait cesser, afin que nous nous orientions vers les vrais objectifs de la Transition, et dans des objectifs qui apportent quelque chose dans l’assiette des Gabonais », a-t-il martelé. Une invitation à recentrer la transition sur des objectifs sociaux.



« Il faut par exemple finaliser la question de la CNAMGS afin que cet outil soit accordé à tout Gabonais. C’est en cela que la Transition aura apporté quelque chose aux Gabonais et que ces derniers reconnaîtront quelque chose de positif au CTRI et au président Oligui », a-t-il indiqué avant de prévenir « cette bamboula politique qui veut s’installer, moi Ella Nguema je dis, si à un moment donné je ne me retrouve pas, je prendrai mes responsabilités ».