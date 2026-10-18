Gabon : Ali Akbar Onanga Y’Obegue conteste le projet de vote obligatoire

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Dans une tribune consacrée au vote obligatoire, Ali Akbar Onanga Y’Obegue critique l’orientation annoncée, selon le texte, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2026. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais estime que la restauration de la confiance électorale doit précéder toute contrainte imposée aux citoyens pour participer aux scrutins.

Le vote obligatoire constitue-t-il une réponse adaptée à l’abstention au Gabon ? Pour l’ancien ministre, la question dépasse la volonté d’augmenter la participation. S’il reconnaît que cette pratique existe dans plusieurs démocraties, il conteste sa pertinence dans le contexte gabonais. Son argumentation porte sur la liberté de l’électeur, la crédibilité du processus électoral et les obstacles matériels à l’exercice du suffrage.

Restaurer la confiance avant de contraindre

Ali Akbar Onanga Y’Obegue considère que l’abstention peut exprimer une défiance envers le système électoral. Contraindre les citoyens à voter risquerait, selon lui, de masquer ce message sans traiter ses causes. « La participation se mérite. La confiance ne se décrète pas », écrit-il.

L’auteur estime également que les dysfonctionnements du fichier électoral et l’instrumentalisation des populations relèvent d’abord de la responsabilité de l’administration et des acteurs politiques. « La refonte du fichier, la crédibilité de l’organe électoral et la sincérité des scrutins doivent précéder toute obligation », soutient-il.

Garantir un accès effectif aux urnes

La tribune soulève aussi la situation des électeurs vivant en ville, mais inscrits dans leur localité d’origine. Pour l’ancien ministre, supprimer le transport organisé tout en rendant le vote obligatoire pourrait placer les citoyens sans moyens de déplacement devant une contrainte financière supplémentaire.

Il préconise notamment l’instruction civique, un fichier vérifiable, la reconnaissance du vote blanc et des facilités de participation. Parmi les pistes évoquées figurent un acheminement public neutre, une procuration simplifiée et le vote à distance. Son plaidoyer privilégie ainsi la crédibilité et l’accessibilité du scrutin pour favoriser une participation durable.