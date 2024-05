Gabon : Mika Services rafle la mise pour la construction d’Owendo Bypass

Ecouter l'article

A Paris dans les valises de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, Alain Claude Kouakoua, vice-Président en charge des Infrastructures de la Fédération Gabonaise de Entreprises (FEG) et Président Directeur Général du groupe ACK incluant Mika Services, vient de rafler la mise avec l’un des plus gros contrats de BTP de ces dernières années. Owendo Bypass puisque c’est de cet axe qu’il s’agit, vient en effet de faire l’objet d’un protocole d’accord pour sa construction. Protocole signé entre l’Etat, le groupement MIKA Services et le groupe français indépendant de BTP NGE Contracting.

Vers une renaissance du projet de construction de la route à péage baptisée « Owendo Bypass ». Longue d’environ 14 kilomètres et devant relier la Zone économique à régime privilégié de Nkok au port d’Owendo, cette route qui devait dans un premier temps être réalisée via la Société d’Aménagement du Grand Libreville (SAGL), filiale de Régional Infrastructure Supranational Entity Gabon (RISE), elle-même filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), vient d’opérer un virage à 360 degrés dans sa réalisation. Comme annoncé par la communication gouvernementale, c’est désormais le groupement MIKA Services et le groupe français indépendant de BTP NGE Contracting, qui en ont désormais la charge.

Alors que des études réalisées par le cabinet SCET-Tunisie et financées par RISE par le truchement de la Banque Islamique, avaient permis de souligner sa faisabilité et que des opérations visant à viabiliser la zone dédiée avaient déjà été entreprises, l’Etat gabonais a donc décidé de changer de partenaire dans ce dossier. Le groupement MIKA Services d’Alain Claude Kouakoua, par ailleurs vice-Président en charge des Infrastructures de la Fédération Gabonaise de Entreprises (FEG), rafle donc la mise et devrait s’appuyer sur le groupe français indépendant de BTP NGE Contracting. Une entreprise déjà très impliquée en Côte d’Ivoire notamment où elle est partie prenante de la réhabilitation de deux projets d’assainissement et de drainage des eaux.

Capable de réduire d’environ 15 kilomètres la distance entre la Zone économique de Nkok et le port d’Owendo, qui devrait également voir ses capacités logistiques améliorées avec la signature d’une convention à 19 milliards de FCFA entre AGL et BGFIBank Gabon, ce projet OBP devrait par ricochet réduire de 30 minutes le temps de parcours. Il devrait donc améliorer la rapidité et la fluidité du trafic tout en renforçant la sécurité des usagers de la route puisqu’il récupérera la totalité du flux fret routier (poids lourds, remorques et semi-remorques) provenant de la ZES de Nkok à destination du port d’Owendo et inversement.

En intégrant également la possibilité qu’il permette aussi de récupérer une partie du flux de transport de marchandises de courte distance (véhicules de livraisons commerciaux) entre la Nationale 1 et la zone d’Owendo (Akournam, cité SNI, zone portuaire…), le projet Owendo Bypass dont le coût total est estimé à 60 milliards de FCFA s’inscrit dans la logique actuelle de développement des infrastructures routières. D’ailleurs en marge du forum Gabon-France où le nouveau MoU le concernant a été signé, la réhabilitation et la modernisation de l’axe Bifoun-Lambaréné, a également été en bonne place avec la conclusion d’un accord à 78 milliards de FCFA entre l’Etat gabonais et le français Colas.