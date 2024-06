Gabon : l’exposition « Duvangu » ouvre ses portes ce 21 juin

Follow on X

Initiée par l’Ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé-et-Principé et l’Institut Français du Gabon, l’exposition « Duvangu » ouvrira ses portes officiellement le vendredi 21 juin 2024 à Libreville. Ainsi, le public pourra découvrir les œuvres de 30 artistes venus de tous les horizons dans l’enceinte des anciens locaux de l’ambassade de France au quartier Rénovation.

C’est dans l’optique de promouvoir l’art sous toutes ses formes que cette initiative a été prise. Intitulée « Duvangu » qui signifie création en langue Guisir du Gabon, cette exposition réunit une trentaine d’artistes d’arts visuels et vivants. Depuis le 22 mai, ces professionnels redonnent vie aux anciens locaux de l’ambassade de France. Afin de transformer ce lieu en un véritable musée. Un endroit où le public pourra admirer la créativité des artistes africains.

« Duvangu » dès ce 21 juin

« Duvangu » est donc une résidence de production artistique et de programmation culturelle qui prendra place de manière historique. Une initiative inédite dans notre pays. La résidence aura donc pour ambition d’orchestrer l’expérimentation , la production et les rencontres entre artistes de la région. Aussi, les scènes européennes, particulièrement la scène française. Les participants bénéficieront d’un accompagnement curatorial et technique pour le développement de leur pratique artistique.

Autre vue d’une oeuvre © D.R.

Le vendredi 21 juin 2024, le public découvrira le travail d’artistes peintres, de photographes, de vidéastes, de sculpteurs pour ne citer que ceux-là. Ainsi, jusqu’au mois de juillet 2024, les 30 artistes enrichiront leur pratique dans les ateliers de « Duvangu ». Ces derniers présenteront tout au long leur créations au public dans les espaces d’exposition. Le tout en accès libre à travers une série d’évènements culturels dans ses locaux et hors les murs. Ce sont donc deux mois dédiés à la promotion de la culture et de l’art.